Lucas Akira e Fábio apostam no hit “Dividir ou Te Perder” para o verão 2025

Iniciando o ano com o pé direito, a dupla Lucas Akira e Fábio, mais conhecidos como os “Japanejos”, acaba de anunciar a data oficial do lançamento do hit “Dividir ou Te Perder” para o dia 24 de janeiro.

O single, que conta ainda com um videoclipe exclusivo gravado em Pederneiras, cidade localizada no interior de São Paulo, vem para agitar o verão e trazer os artistas em um ambiente descontraído com a cara do Brasil.

Para a dupla, é um início de ano que trará muitas novidades. “A gente queria começar o ano com uma música bem alto astral e que fosse a cara do verão. Geralmente estamos sempre em estúdio e vestindo roupas mais escuras para shows noturnos. Agora, gravamos esse clipe com roupas bem leves, em um ambiente super good vibes com direito a lancha e muita diversão”, comentam.

A produção do clipe, assinada por Dinho da Gone Filmes, buscou levar o público, amante do sertanejo, para um passeio em uma tarde ensolarada e com a presença de uma atriz com traços orientais, já que a dupla também possui descendência japonesa.

Vale enfatizar que o hit foi produzido por Gabriel Pascoal, bastante conhecido no meio sertanejo com produções que o levaram a ganhar o Grammy Latino no ano de 2022. “Tivemos o prazer de entrar em estúdio com um grande produtor musical e conseguimos colocar a nossa essência na música. Não vemos a hora de divulgar essa canção que esperamos que seja um super hit de verão”, diz Lucas Akira.

Faça agora mesmo o pré-save de “Dividir ou Te Perder” (AQUI).

Assista o clipe de “Dividir ou Te Perder”: