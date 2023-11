“Assunto Resolvido” é o novo hit da dupla Lucas Akira e Fábio

Algumas histórias até parecem ter saído dos famosos filmes de Hollywood. Nos bastidores de “Assunto Resolvido”, novo single da dupla Lucas Akira e Fábio, que chega nesta sexta-feira (1) em todas as plataformas de streaming a partir da 00h, um fato inusitado tornou a música ainda mais especial e aguardada.

Assim como o próprio título diz, a canção se tornou um assunto que precisava ser resolvido. Os JAPANEJOS explicam que tudo começou no mesmo período em que a pandemia de COVID-19 causou restrições no Brasil. “Quando fomos gravar o nosso primeiro DVD em 2020, umas das músicas selecionadas foi a “Assunto Resolvido”. O que não esperávamos é que a pandemia iria atrapalhar tudo. Mesmo assim, optamos por continuar o projeto, porém, reduzindo o repertório e deixando ela de lado para um outro momento. Como a ocasião não permitia, fizemos a gravação sem público”, comentam.

Nesse impasse, o single acabou sendo selecionado, na época, por um casal de famosos que também o escolheu para fazer parte do repertório de um projeto especial. “Por incrível que pareça, como deixamos a música em stand-by, Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, e Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, que na época estavam namorando, passaram a ter preferência na gravação. Parecia que o assunto estava resolvido, e Maiara e Fernando colocariam vozes e sentimentos na canção”, conta Fábio.

De lá pra cá, com a separação do casal, o assunto que parecia resolvido em relação a gravação da música, novamente necessitava de uma solução. “A gente diz que no nosso meio, algumas composições já nascem para certas duplas, e essa certamente nasceu para a gente. Um assunto que agora está mais que resolvido e terá um final feliz”, complementa com muito bom humor Lucas Akira.

Composição de Luis Henrique Paloni, Tiago TEG, Graciano TEG, JR Gomes e Vinicius Poeta, o hit é assinado pelo produtor musical Thiago Marque e promete ao público bastante animação no melhor estilo dos JAPANEJOS, além de um videoclipe inédito, dirigido por Aurélio Camilo, que será disponibilizado a partir das 12h, no canal oficial da dupla no YouTube.

Vale lembrar que a dupla Lucas Akira e Fábio, com 16 anos de estrada, lançou recentemente “Manera Aí” que atingiu mais de 100 mil plays nas principais plataformas digitais em menos de uma semana após a divulgação. Conquistaram ainda a marca histórica na carreira com mais de 10 milhões de streamings no álbum “Nossa Playlist”, lançado em 2019.