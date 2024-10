Loja de eletrodomésticos de luxo inaugura unidade conceito em Santo André

A Elettromec, referência em eletrodomésticos de luxo e alta performance, inaugurou, na noite da última quinta-feira (24), sua primeira unidade no ABC. Com investimento de R$ 2,5 milhões em Santo André e geração de 11 empregos diretos na cidade, a marca segue sua estratégia de expansão com mais uma inauguração na Grande São Paulo.

A nova loja de Santo André, localizada na Avenida Portugal, 1657, no Jardim Bela Vista, foi cuidadosamente projetada para oferecer uma experiência de compra imersiva, permitindo aos clientes explorar o portfólio completo de produtos da Elettromec, desde as últimas inovações tecnológicas até os clássicos da marca.

“Santo André é um mercado estratégico para a Elettromec, com consumidores que valorizam produtos de alto padrão. Estamos entusiasmados em trazer nossa experiência diferenciada a essa importante região da Grande São Paulo. A inauguração de Santo André representa mais um passo importante em nossa estratégia de expansão, e estamos animados para proporcionar aos moradores da região uma experiência única, que une design, tecnologia e alta perfomance” afirma o CEO do Grupo Elettrome, Bruno Hofman.

Assim como nas demais lojas da marca, o novo espaço conta com ambientes funcionais, incluindo cozinhas completas onde serão realizados eventos especiais, como cooking shows e workshops.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, que esteve presente no evento de abertura, a inauguração de mais uma loja do setor representa o resultado da desburocratização que tem acontecido na cidade desde 2017.

“Muitas construtoras direcionaram seus investimentos para a Santo André e colhemos os frutos recebendo 70% dos lançamentos imobiliários no ABC em 2023, segundo o Secovi. É natural que na esteira dessas entregas habitacionais, se abra uma série de produtos e serviços no setor. A inauguração da primeira loja da Elettromec no ABC é um ganho para o consumidor e para os arquitetos, que passam a ter uma gama de produtos diferenciados, incrementando ainda mais o leque de serviços na região”, contou Banzato.

Com a abertura desta nova unidade, a Elettromec fortalece sua presença nacional, agora com dez lojas próprias espalhadas pelo Brasil, além de mais de 600 pontos de revenda e um centro de distribuição em Paulínia (SP). A empresa oferece 19 categorias de produtos, entre fornos, cooktops, coifas, adegas e beer centers, com um atendimento exclusivo e personalizado.

Sobre o Grupo Elettromec – Líder no segmento de eletrodomésticos de luxo, o Grupo Elettromec é detentor das marcas Elettromec e Invita, e distribuidor exclusivo das marcas Falmec e Fulgor Milano no Brasil. Desde 1997, lidera o mercado brasileiro de eletrodomésticos de luxo, oferecendo produtos que combinam tecnologia, design e uma experiência de uso superior. Com sede em Valinhos, São Paulo, a marca está presente em diversas regiões do Brasil por meio de suas lojas próprias e uma extensa rede de revendedores autorizados.