Livraria móvel da Editora Unesp traz ‘Natal com Livros’ para Ribeirão Pires

A Livraria Móvel da Editora Unesp está de volta a Ribeirão Pires. Com a campanha ‘Natal com Livros’, o book truck estacionará na Estação Ferroviária entre 11 e 23 de dezembro, das 10h às 19h. Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, a edição é voltada ao público infantil.

“Na primeira edição, conseguimos alcançar bons resultados com o acesso facilitado à leitura. Com a campanha ‘Natal com Livros’, almejamos mais crianças visitando o book truck”, comenta Helenice Arruda, secretária de Turismo.

Com área de 20 metros quadrados e mais de 6 mil livros, a estrutura é montada sobre um caminhão-baú criado para circular todo o país. A Unesp Móvel incentiva a leitura e sua importância na transformação da sociedade, levando livros dos mais variados temas.

Além do acesso facilitado à leitura, o book truck também oferece descontos de 30% a 50% em títulos para professores e alunos da rede municipal.