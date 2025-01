Liverpool impõe vitória convincente sobre Ipswich Town na Premier League

Na tarde deste sábado (25), o Liverpool assegurou uma vitória expressiva de 4 a 1 sobre o Ipswich Town, em Anfield, durante a 23ª rodada da Premier League. O jogo foi decidido ainda na primeira metade, onde os anfitriões estabeleceram uma vantagem de três gols. Cody Gakpo destacou-se ao marcar dois gols e fornecer uma assistência.

A equipe comandada por Jürgen Klopp mostrou-se rápida e eficiente logo no início da partida. Com apenas 10 minutos de jogo, Konaté avançou pelo campo de ataque e fez um passe preciso para Szoboslai. O meia, com um toque habilidoso, cortou a defesa adversária e disparou um chute rasteiro que encontrou o canto direito da meta, inaugurando o placar.

Após a abertura do marcador, o Liverpool continuou pressionando. Mac Allister quase ampliou a vantagem com um chute de fora da área, mas sua tentativa passou rente à trave esquerda do goleiro Walton. O segundo gol dos Reds veio aos 34 minutos, quando Gakpo recebeu a bola na ponta esquerda, levantou-a na área e, após falha da defesa do Ipswich, Mohamed Salah apareceu para dominar e disparar um forte chute, aumentando a contagem para 2 a 0.

Antes do intervalo, aos 43 minutos, Szoboslai completou um cruzamento de Gravenberch. O goleiro Walton fez uma defesa inicial, mas Gakpo estava atento ao rebote e não desperdiçou a oportunidade, marcando o terceiro gol.

Com o resultado confortável garantido antes do intervalo, o Liverpool controlou as ações da segunda etapa com serenidade. O Ipswich Town teve dificuldades em criar jogadas ofensivas significativas. Aos 20 minutos do segundo tempo, Andrew Arnold fez um cruzamento preciso que encontrou Gakpo livre na área; o atacante subiu sozinho para cabecear e consolidar a vitória com mais um gol: 4 a 0.

Embora tenha quase feito o quinto gol aos 32 minutos em uma jogada com Salah que resultou em um tiro na trave direita, o Liverpool seguiu dominando. O Ipswich conseguiu criar uma oportunidade aos 40 minutos com uma cabeçada forte de Hirst após cruzamento de Townsend; no entanto, Alisson produziu uma defesa impressionante para evitar o gol. Contudo, quatro minutos depois, a equipe visitante conseguiu seu gol de honra: Enciso cobrou escanteio e Greaves mergulhou para cabecear e colocar a bola nas redes dos Reds.

O Liverpool agora se prepara para visitar o PSV na próxima quarta-feira (29), em Eindhoven, pela última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Por sua vez, o Ipswich Town volta ao campo no sábado (1), onde enfrentará o Southampton em casa pela 24ª rodada da Premier League.