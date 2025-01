SBT inicia cobertura da UEFA Champions League com narração de Tiago Leifert

A partir desta terça-feira, 21 de janeiro, o SBT inicia sua transmissão da UEFA Champions League, com a partida entre Benfica e Barcelona, programada para às 16h45. Este confronto, válido pela penúltima rodada da fase de grupos, marca a estreia do Tiago Leifert como narrador na cobertura do torneio europeu. O jornalista anunciou sua participação nas redes sociais, destacando o evento com entusiasmo: “De uniforme novo. Vida nova nesta terça-feira, às 16:45. Benfica x Barcelona na UEFA Champions League ao vivo no SBT”.

A transmissão também será disponibilizada no streaming +SBT, oferecendo uma opção para que os fãs assistam ao jogo em diferentes plataformas.

O Barcelona, que ocupa a segunda posição com 15 pontos, visa alcançar o líder Liverpool, que soma 18 pontos. Enquanto isso, o Benfica, na 15ª posição, luta para evitar a queda para os playoffs.

A troca de narradores, com Tiago Leifert substituindo Cléber Machado, faz parte da estratégia do SBT de atrair um público mais jovem, principalmente os que acompanham o universo digital e os games. Essa mudança de abordagem visa aproximar a emissora das novas gerações de espectadores.

O SBT também anunciou parcerias comerciais com dez marcas para suas transmissões esportivas, incluindo Heineken, Haleon, Renault, TIM, Novibet, Pagbank, VBET, Sanofi, SportingBet e Bem Brasil. Essas colaborações fazem parte da “nova era” que o canal deseja instaurar em suas transmissões esportivas, destacando a importância do segmento para o canal.

Vicente Varela, superintendente de Negócios e Comercialização do SBT, expressou otimismo sobre a chegada de Tiago Leifert: “O Tiago é um grande comunicador e trará ainda mais emoção e qualidade para as nossas transmissões. Temos certeza de que nossos espectadores e patrocinadores ganharão muito com a chegada do Tiago para nosso time de esporte”, afirmou.