Antony deve deixar o Manchester United e reforçar o Real Betis

O atacante Antony, atualmente vinculado ao Manchester United, pode estar a um passo de uma mudança significativa em sua carreira, com a possibilidade de se juntar ao Real Betis, da Espanha, onde teria a chance de atuar ao lado do compatriota Vitor Roque.

Atualmente enfrentando dificuldades em seu desempenho na Premier League, Antony está em conversações avançadas com a equipe espanhola e pode concretizar sua transferência já nesta janela de transferências.

A despeito do interesse manifestado por outros clubes europeus, o Real Betis se destaca como o candidato mais forte para garantir os serviços do jogador brasileiro.

Antony foi contratado pelo Manchester United por um valor expressivo de 95 milhões de euros, equivalente a cerca de R$ 480 milhões na época. No entanto, seu desempenho não correspondeu às expectativas geradas, pois em 95 partidas pelo clube, ele acumulou apenas 12 gols e 5 assistências. Esses números contrastam fortemente com sua performance anterior no Ajax, onde teve um papel mais destacado.

O Real Betis visa reforçar seu elenco com a contratação de Antony, especialmente após a saída do jovem Assane Diao, que se transferiu para o Como, da Itália. A chegada de Antony permitiria uma interessante formação no ataque, potencialmente formando uma dupla com Vitor Roque, que se encontra emprestado pelo Barcelona ao clube espanhol.