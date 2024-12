Com virada relâmpago, Manchester United vence City e afunda rival na crise

Neste domingo (15), o Manchester United protagonizou uma virada impressionante ao vencer o Manchester City, válido pela 16ª rodada da Premier League. Apesar de estar atrás no placar até os 40 minutos do segundo tempo, os Red Devils conseguiram inverter a situação e conquistaram a vitória.

O resultado é um duro golpe para o City, que atravessa um momento crítico, com apenas um triunfo em suas últimas 11 partidas. Por outro lado, o técnico português Ruben Amorim, que assumiu recentemente a equipe do United, viu sua moral aumentar consideravelmente após mais um resultado positivo.

O primeiro tempo foi marcado por uma dinâmica acelerada, embora as melhores oportunidades tenham surgido somente após os 20 minutos. Enquanto o Manchester United tentava estabelecer seu ritmo de jogo, foi o City quem abriu o placar. Aos 35 minutos, após uma cobrança de escanteio, Kevin de Bruyne fez um cruzamento que desviou em Amad Diallo antes de chegar em Gvardiol, que cabeceou para o fundo das redes. Este gol representou o oitavo sofrido pelo United em escanteios nesta edição da liga.

O United não se deixou abater e quase igualou o marcador aos 39 minutos, quando a bola ficou viva após uma cobrança de falta. O City também teve uma oportunidade de ampliar sua vantagem nos acréscimos do primeiro tempo, quando Phil Foden cortou Ugarte e a bola desviou em Harry Maguire, levando perigo à meta de André Onana.

Na etapa complementar, a pressão do Manchester United começou a se intensificar. Aos 16 minutos, Diallo teve uma grande, mas Ederson fez uma boa defesa. Aos 28, outra oportunidade clara foi desperdiçada: Mazraoui interceptou a bola pelo lado direito e lançou Bruno Fernandes, que tentou uma cavadinha diante do goleiro adversário, mas a finalização passou ao lado da trave.

A mudança no panorama da partida ocorreu aos 40 minutos. O City controlava a posse de bola e tentava trocar passes no campo ofensivo quando Matheus Nunes cometeu um erro crucial ao recuar mal a bola. Diallo conseguiu interceptar e partiu em direção ao gol, sendo derrubado por Nunes em um pênalti claro. Bruno Fernandes assumiu a responsabilidade da cobrança e converteu, igualando o placar.

Não muito depois, aos 44 minutos, Lisandro Martínez lançou Diallo em um contra-ataque rápido. O atacante mostrou habilidade ao driblar Ederson antes de mandar a bola para as redes, selando a vitória do Manchester United e assegurando três pontos valiosos na tabela da Premier League.

Este triunfo não apenas traz alívio à torcida do United como também renova as esperanças em uma recuperação na competição, enquanto as incertezas sobre o futuro do City aumentam com cada novo resultado negativo.