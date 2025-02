Linha 4-Amarela é a melhor forma de chegar ao Museu da Língua Portuguesa, na Luz

Durante o mês de fevereiro, a programação educativo-cultural do Museu da Língua Portuguesa conta com uma série de atividades que celebram a riqueza da língua, da história e da cultura brasileira. É possível embarcar em uma jornada de descobertas por meio de exposições e atividades que envolvem a comunidade, incluindo visitas mediadas, oficinas e experiências imersivas. Entre os destaques está a exposição “Línguas Africanas que Fazem o Brasil”, que pode ser conferida até domingo (9).

A Linha 4-Amarela de metrô, administrada pela ViaQuatro, é a melhor forma de chegar ao museu, que fica no edifício da Estação da Luz. Aos sábados a entrada é gratuita, com patrocínio do Grupo CCR, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Confira parte da programação

Exposição temporária: “Línguas Africanas que Fazem O Brasil”

Línguas africanas que fazem o Brasil destaca a forte presença das línguas banto, iorubá e eve-fon na configuração do português falado no Brasil. Na mostra, com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, é possível conhecer instalações, performances, projeções e canções populares, além de experenciar linguagens não-verbais da África, que se manifestam por meio de turbantes, cabelos trançados e tambores.

Data: até 9 de fevereiro

Horário: das 10h às 16h30(com permanência até as 18h)

Local: 1º andar

Valor: os ingressos custam R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia). A entrada é gratuita aos sábados e, até o fim de fevereiro, também aos domingos. O museu não abre às segundas.

Mostra temporária: “Vidas Em Cordel”

A mostra busca valorizar a cultura popular brasileira como uma herança a ser transmitida e constantemente reapropriada. Histórias de vida foram “cordelizadas” e serão trabalhadas como obras literárias, apresentando trajetórias ao mesmo tempo épicas e cotidianas.

Data: de terça a domingo

Horário: das 10h às 18h

Local: pátio B

Valor: entrada gratuita todos os dias

Para conferir a agenda completa acesse o site do museu. Programação sujeita a alterações.