Confira a programação de fevereiro do Museu da Língua Portuguesa

Em fevereiro, o Museu da Língua Portuguesa prepara ações especiais aos domingos para as crianças e suas famílias. Trata-se do Domingo no Museu, no qual, a cada semana, haverá contação de histórias, mediação de leitura e espaços para o livre brincar, com entrada gratuita. O mês também marca a despedida da mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil, que ficará em cartaz até 9 de fevereiro. Localizado no prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

O Museu funciona de terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até as 18h). Aos sábados e domingos, a entrada é gratuita. De terça a sexta-feira, o ingresso custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), com gratuidade para crianças até 7 anos de idade todos os dias.

No dia 2 de fevereiro, o Núcleo Educativo dá o pontapé inicial no Domingo no Museu. A cada semana, os educadores e educadoras vão promover uma atividade diferente, sempre das 13h às 14h30, no Pátio B, com entrada gratuita. No primeiro domingo do mês, a atração será a contação dos contos O poder do tamborzinho de Ibeji; Batá, o tambor dos grandes leopardos; e O primeiro tambor salvou o mundo. Será uma ação bilíngue – em português e Libras.

No dia 9, a atividade oferecida será a Monte sua história de cordel com leitura do livro J. Borges – 80 anos e produção de histórias com carimbos tendo como inspiração ilustrações em xilogravura. Já nos dias 16 e 23 de fevereiro, haverá leituras dos livros O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, e Falando Banto, de Eneida Duarte Gaspar, respectivamente.

A partir do dia 16, um espaço de livre brincar, para crianças de todas as idades, será montado para o Domingo no Museu. Jogos estarão espalhados pelo Pátio B e pela Calçada das 11h às 16h. Não será preciso retirar ingresso e nem pagar nada: só chegar e começar a brincar.

Despedida

O mês de fevereiro marca a despedida de Línguas africanas que fazem o Brasil. Em cartaz desde maio de 2024, a mostra ficará em cartaz até 9 de fevereiro.

Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, enaltece a presença de línguas como iorubá e quicongo, as duas oriundas de África, no português falado no Brasil. Em uma sala interativa, os visitantes são surpreendidos ao falar em voz alta palavras como afoxé e acarajé. Há também obras de artistas contemporâneos como Aline Motta e Rebeca Carapiá.

A exposição temporária Línguas africanas que fazem o Brasil conta com o patrocínio máster da Petrobras; patrocínio do Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, do Instituto Cultural Vale e John Deere Brasil, e com apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra, por meio do Instituto Ultra, e da CAIXA – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Não perca

No Pátio B, a mostra temporária Vidas em Cordel segue em cartaz até 30 de março. A exposição dá espaço a histórias de vida de pessoas comuns e famosas, entre elas Ailton Krenak, escritas e narradas no formato de literatura de cordel. Além disso, destaca a relevância do cordel, sobretudo no nordeste do país, e como esta cultura influenciou nomes como o músico Luiz Gonzaga, o poeta João Cabral de Melo Neto e o cineasta Glauber Rocha. Com curadoria do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges, é um projeto correalizado com o Museu da Pessoa.

As visitas com o Núcleo Educativo pela exposição principal e pelo prédio da Estação da Luz são outras boas dicas aos visitantes. O passeio especial pela exposição principal acontece às 10h e às 13h, tanto no sábado quanto no domingo. Com duração de cerca de 1 hora, ela destaca determinados elementos das experiências da exposição principal que joga luz na diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo.

Já a visita ao prédio da Estação da Luz, que acontece aos sábados e domingos, às 11h e às 15h, permite que o visitante passe por espaços do Museu que, no dia a dia, não tem acesso. Entre eles, a área administrativa, local de acesso restrito aos funcionários, que mantém a arquitetura e os ornamentos originais de 1901, pois não foi atingida nem pelo incêndio de 1946, nem pelo de 2015.

Os grupos, para ambos os passeios, são formados 15 minutos antes de seu início, no Pátio A, perto da bilheteria.

Virtual

No dia 24 de fevereiro, o Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa vai realizar o encontro virtual Museu na Sua Escola: acervo de museus e experiências com redes municipais de ensino. A atividade vai acontecer das 19h30 às 21h pelo Zoom. As inscrições, gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas neste link.

Nesta ação, serão apresentadas possibilidades de uso em sala de aula do acervo do Museu da Língua Portuguesa por meio da utilização dos objetos digitais de aprendizagem, os ODAs, desenvolvidos por professores em parceria com o Centro de Referência do Museu. No ano passado, foram produzidos os ODAs Uma terra de muitas vozes e Feijoada de Palavras com professores e professoras das redes municipais de Guarulhos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, São Sebastião e Suzano.

Com apresentação da supervisora do Centro de Referência do Museu da Língua Portuguesa, Luiza Magalhães, o evento contará com a presença das convidadas Pâmela Araújo, professora da prefeitura de São José dos Campos; e Maria da Gloria de Carvalho e Silva Estevam Guimarães, professora de Guaratinguetá.

Oportunidade

Artistas iniciantes têm até o dia 11 de fevereiro para se inscreverem para a quarta edição do Plataforma Conexões do Museu da Língua Portuguesa. O projeto, que visa apoiar e dar visibilidade a projetos de artistas e grupos iniciantes, selecionará dez trabalhos em 2025, em áreas como dança, literatura, música, performance e multilinguagem. O tema do ano é Falares Brasileiros, o mesmo da próxima exposição temporária do Museu.

Os escolhidos terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos nos espaços do museu e da Estação da Luz, em performances gratuitas para o público.

Podem participar do processo artistas solo ou grupos, pessoas físicas, jurídicas ou integrantes de cooperativas que residem em qualquer lugar do Brasil. Cada trabalho selecionado receberá a verba de R$ 8.000. Com esse recurso, os artistas ou grupos deverão cobrir gastos como transporte, hospedagem e eventual aquisição ou locação de materiais, entre outras despesas, considerando uma apresentação presencial no Museu. O resultado será anunciado no dia 10 de março no site do IDBrasil, organização social gestora do Museu da Língua Portuguesa. Mais informações neste link.

SERVIÇO

Domingo no Museu

Das 13h às 14h30 (dias 2 e 9 de fevereiro)

Das 11h às 16h (a partir de 16 de fevereiro)

Pátio B e Calçada

Grátis

Mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

Até 9 de fevereiro

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados e aos domingos

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Visita ao prédio da Estação da Luz com o Núcleo Educativo

Aos sábados e domingos, às 11h e às 15h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis

Visita especial à exposição principal com o Núcleo Educativo

Aos sábados e domingos, às 10h e às 13h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis

Mostra temporária Vidas em Cordel

Até 30 de março

De terça a domingo, das 10h às 18h

Acesso pelo Portão B

Grátis

Encontro virtual Museu na Sua Escola: acervo de museus e experiências com redes municipais de ensino

Dia 24 de fevereiro (segunda-feira), das 19h30 às 21h

Pelo Zoom (120 vagas)

Inscrição por meio deste link

4º Plataforma Conexões – Falares Brasileiros

Inscrições até 11 de fevereiro

Mais informações neste link

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo