Museu das Favelas registra público recorde após reinauguração

Desde a mudança para sua nova sede no Pateo do Collegio, o Museu das Favelas tem atraído um número crescente de visitantes, destacando-se como um importante espaço cultural da cidade. Inaugurado em 6 de dezembro do ano passado, o museu registrou a impressionante marca de 12.500 visitantes apenas no seu primeiro mês de operação, representando 20% do total de visitas contabilizadas no ano anterior.

Este número é mais do que o dobro da média mensal observada entre janeiro e agosto do mesmo ano, que era de aproximadamente 5.800 visitantes. O sucesso inicial pode ser atribuído à diversidade e relevância das exposições oferecidas na nova instalação.

Exposições de destaque

A reabertura do Museu das Favelas foi marcada por quatro exposições simultâneas: “Racionais MC’s: O Quinto Elemento“, “Marvel – O Poder é Nosso“, “Favela em Fluxo” e “Sobre Vivências“. Cada uma dessas mostras traz um olhar único sobre a cultura periférica e suas narrativas, proporcionando uma plataforma para a expressão artística e social.

Impacto da nova sede

A diretora do Museu das Favelas, Natália Cunha, comentou sobre o impacto positivo da nova localização: “A nova sede no Pateo do Collegio reforça o protagonismo da cultura periférica no coração da cidade e atrai um público ainda mais diverso e engajado. Esse aumento expressivo de visitantes evidencia que a arte das favelas tem muito a dizer e que as pessoas querem ouvir, refletir e celebrar essas histórias.”

Com este crescimento notável em sua audiência, o Museu das Favelas se posiciona como um ponto central para a valorização da cultura urbana, promovendo diálogos essenciais sobre a vida nas favelas e suas contribuições significativas para a sociedade.