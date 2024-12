Museu das Favelas reabre no centro de SP com exposições de artistas periféricos e capacitação cultural

Na sexta-feira, 6 de outubro, foi inaugurada a nova sede do Museu das Favelas em São Paulo, marcando uma mudança significativa de sua localização anterior no Palácio dos Campos Elíseos para o número 148 do Pateo do Collegio. Esta mudança não apenas faz parte da estratégia do governo estadual de transferir sua sede para o centro da cidade, mas também é um movimento estratégico para a instituição. A nova localização no triângulo histórico da capital oferece acesso facilitado para moradores, trabalhadores e turistas, além de proximidade com importantes estações de metrô.

A nova sede do museu, com seus 2.319 m² distribuídos em três andares, dedica-se à preservação e promoção da memória e cultura das favelas. No térreo, uma biblioteca abriga 1.390 exemplares sobre favelas e autores periféricos como Carolina Maria de Jesus e Sérgio Vaz. Além disso, o museu oferece cursos voltados para capacitação cultural com o objetivo de gerar renda nas periferias.

Quatro exposições inaugurais destacam a diversidade cultural das favelas. “Favela em Fluxo” exibe obras de 22 artistas brasileiros e ficará até fevereiro de 2024. “Marvel – O Poder é Nosso” apresenta releituras feitas por jovens artistas negros e indígenas. A exposição “Racionais MC’s: O Quinto Elemento” celebra os 35 anos da banda de rap Racionais MC’s com itens históricos dos membros do grupo. Por fim, “Sobre Vivências” desconstrói estereótipos das favelas com mais de 80 obras.

A reabertura do Museu das Favelas representa um marco na valorização das culturas periféricas, reafirmando seu papel como centro vital de discussão e expressão cultural no coração de São Paulo.