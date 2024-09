Lideranças evangélicas fecham apoio ao prefeito Filippi

O prefeito Filippi recebeu apoio de centenas de lideranças evangélicas. Em atividade realizada na noite desta terça-feira, inclusive com participação do deputado estadual Pastor Oséias de Madureira e do líder da Assembleia de Deus do Brás, Bispo Samuel Ferreira, a continuidade de Filippi foi defendida pelo fato de o prefeito respeitar os valores cristãos e pelos serviços prestados, sobretudo pelo social.

Dezenas de igrejas se fizeram presente no Clube Chácara 3 Irmãos em um ato de adesão à reeleição do prefeito Filippi, que tem como companheiro de chapa o Pastor Rubens Cavalcanti. Mensagem do Bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, foi repassada, também em apoio à continuidade do prefeito Filippi.

“Eu tive o prazer de há vários anos conhecer uma pessoa especial, digna, séria, trabalhadora. Alguém que vem dado sua vida por Diadema e pelo Brasil. É um querido amigo. Filippi sempre respeitou e sempre tratou bem os evangélicos. Não há uma única igreja em Diadema que tenha sido fechada no mandato do Filippi. Pelo contrário. Ele ajudou as igrejas, ele emprestou sua forma amigável e amável,seu mandato e seu conhecimento para emprestar a Igreja”, disse o bispo Samuel Ferreira. “O povo de Deus deve ajudar este homem.”

Pastor Oséias de Madureira lembrou que o prefeito Filippi é um amigo da Igreja, que sempre respeita e caminha de mãos dadas com o povo evangélico, não apenas de quatro em quatro anos. “Ele sempre tratou a Igreja com responsabilidade, acima de tudo com respeito. É muito fácil a cada quatro anos aparecer para pedir voto em Igreja. É muito fácil a cada quatro anos aparecer que é amigo da Igreja. Amigo é quando a Igreja precisa de alguém que possa estender as mãos e a gente encontrou, aqui em Diadema, na pessoa do prefeito Filippi. Nossa oração e nosso desejo é que o senhor seja abençoado, que esta cidade continue prosperando e que viva os próximos quatro anos com muitas vitórias e conquistas”, disse.

Em seu discurso, Filippi enalteceu o papel das igrejas evangélicas na área social de Diadema. “Vocês chegam onde o poder público não consegue chegar. Acolhem muitas vezes antes mesmo do poder público. Esse compromisso de parceria, tendo o Pastor Rubens Cavalcanti como meu vice, não tem viés eleitoral, tem viés de cuidado com a cidade, de expandir a atuação das igrejas para que elas também nos guie no caminho certo de olhar pelos nossos cidadãos”.

Filippi prestou contas de seu mandato, lembrou que pegou uma Prefeitura abandonada da gestão anterior e que, após consertar a casa, já vem colhendo frutos. “Reformamos todas as 20 UBSs, as 60 escolas municipais, abrimos cinco creches, instituímos a Patrulha Maria da Penha, reativamos a Central de Videomonitoramento. Diadema hoje tem o menor índice de homicídios da Grande São Paulo. É graças ao trabalho da Prefeitura, sim, mas também de todos vocês, das igrejas, dos cidadãos e de gente de bem, que sabe que a vida é o maior dom que Deus nos dá.”

Pastor Rubens Cavalcanti, candidato a vice na chapa do prefeito Filippi, defendeu o legado do prefeito. “É incrível como, nessas andanças, em cada bairro que a gente vá, em cada equipamento público que encontramos, que em cada rua que a gente frequente, tem algo feito pelo prefeito Filippi. Ele é alguém que realmente ama esta cidade.”

DEFESA DE PASTOR RUBENS CAVALCANTI

O ato também serviu para apoio ao Pastor Rubens Cavalcanti, que foi atacado pelo candidato do MDB, Taka Yamauchi. Em seu programa de rádio, o emedebista, ao se referir a Cavalcanti, disse que “há pessoas com valores e outras com preço”.

“Ele não apenas ofendeu o Pastor Rubens Cavalcanti, ofendeu a todos os cristãos, todos os evangélicos. Eu jamais vou falar que alguém se vendeu porque decidiu caminhar com a oposição. Isso mostra como ele trata a Igreja, como ele trata a cidade e como ele trata os cidadãos. Alguém que não conhece, não ama e não respeita nossa cidade”, afirmou o prefeito Filippi.