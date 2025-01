Leila abrirá processo contra Dudu por ofensas nas redes sociais

A disputa entre Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, e o atacante Dudu, do Cruzeiro, tomou rumos legais. O embate se intensificou após o jogador realizar postagens ofensivas nas redes sociais, levando Leila a decidir por um processo judicial contra ele.

Leila Pereira considera as declarações de Dudu inaceitáveis. O atleta utilizou a sigla “VTNC”, que é uma abreviação de um xingamento vulgar, e a presidente entende que essa atitude não apenas fere sua honra, mas também possui conotações machistas que não devem ser toleradas.

Como resposta à ofensa, Leila já mobilizou sua equipe jurídica para tratar do assunto. A presidente ressalta que não houve nenhuma provocação de sua parte que justificasse tal reação do jogador e classifica a resposta dele como excessiva.

No desenrolar da polêmica, Dudu também atacou Leila em uma segunda publicação, referindo-se a ela como “falsa”. Essa troca de acusações começou na última segunda-feira (13) e se intensificou no dia seguinte.

A origem da ‘treta’

O conflito teve início durante uma coletiva de imprensa onde Leila comentava sobre o novo patrocinador máster do Palmeiras. Em suas declarações, a presidente criticou a conduta de Dudu durante seu processo de saída do clube rumo ao Cruzeiro.

Leila afirmou: “Dudu, após sofrer uma grave lesão no meio do ano passado, ficou afastado por quase nove meses. Durante esse período, ele buscou uma transferência para o Cruzeiro, o que eu autorizei. Ele foi vendido no meio do ano, embora isso não tenha sido formalizado na época.” Ela ainda destacou o impacto financeiro negativo que a saída tardia do atleta trouxe ao Palmeiras.

Dudu não deixou passar em branco as críticas e respondeu com ofensas em suas redes sociais. Ele postou uma imagem mostrando seus títulos conquistados pelo Palmeiras e declarou: “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, VTNC.”

Adicionalmente, a esposa de Dudu, Paula Caroline Campos, também se manifestou nas redes sociais. Paula expressou admiração por Leila como mulher, mas sugeriu que a discórdia entre eles vai além de um mero desentendimento pessoal.