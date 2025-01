Palmeiras almeja tetra no Campeonato Paulista

No dia 21 de dezembro de 1919, uma intensa chuva caiu sobre São Paulo, impactando diretamente a mobilidade da cidade. Naquele período, o sistema de bondes da capital, embora não enfrentasse os congestionamentos atuais, viu seu funcionamento prejudicado, resultando em intervalos mais longos e superlotação.

O Campeonato Paulista de 1919 e a Vitória do Paulistano

Os torcedores que se dirigiam ao Estádio Jardim América, localizado na zona oeste, foram particularmente afetados. Naquele dia chuvoso, o Club Athletico Paulistano sagrou-se campeão ao derrotar o Corinthians por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Paulista. Essa vitória garantiu ao Paulistano o quarto título consecutivo, um feito inédito até hoje no torneio, que é o mais antigo do Brasil, em disputa desde 1902. Atualmente, o Palmeiras almeja alcançar essa mesma marca histórica.

O Palmeiras inicia sua trajetória rumo ao tetracampeonato nesta quarta-feira (15), quando enfrenta a Portuguesa às 21h35 no Allianz Parque. A partida terá transmissão pela Record e CazéTV. O Palmeiras, sob a liderança do técnico Abel Ferreira, busca se tornar a primeira equipe na era profissional do futebol brasileiro a conquistar quatro títulos seguidos.

O Palmeiras e a História do Campeonato Paulista

Na edição de 1919, o Palestra Itália (atual Palmeiras) lutou intensamente até a última rodada para evitar o tetracampeonato do Paulistano, mas acabou finalizando a competição como vice-campeão, somando 29 pontos – um a menos que seu rival.

Naquele tempo, o Paulistano era um dos clubes mais influentes do estado, com um total de 11 títulos estaduais. Hoje, ele figura como o quinto maior vencedor do Campeonato Paulista, atrás de Corinthians (30), Palmeiras (26), São Paulo (22) e Santos (22). No entanto, em 1930, durante o processo de profissionalização do futebol brasileiro, o clube encerrou sua participação nas competições oficiais.

Antes do Paulistano alcançar seu tetracampeonato, o São Paulo Athletic Club foi o primeiro a ficar próximo desse feito, conquistando três títulos consecutivos entre 1902 e 1904. Subsequentemente, várias equipes tentaram igualar ou superar esse recorde: o Corinthians conseguiu quatro tri-títulos em diferentes períodos; o Santos fez isso três vezes; e o Palmeiras duas. Contudo, somente agora o Palmeiras tem a chance real de alcançar o tetra.

A sequência de vitórias do atual campeão começou com uma vitória sobre o São Paulo na final de 2022. Em 2023 e 2024, as conquistas vieram contra Água Santa e Santos, respectivamente. Essas vitórias colocaram o Palmeiras ainda mais próximo do Corinthians no ranking dos campeões estaduais – atualmente a diferença é de quatro troféus: 30 para o Corinthians e 26 para o Palmeiras.

Desde 2019, quando conquistou seu último tricampeonato ao vencer o São Paulo na final daquele ano – tendo também derrotado Ponte Preta (2017) e Palmeiras (2018) em anos anteriores – o Corinthians não ergueu mais o troféu estadual. O Santos é outro grande clube que vive um longo jejum: não vence desde 2016 e terá seu primeiro jogo deste ano contra Mirassol na quinta-feira (16) na Vila Belmiro.

O Corinthians estreia no campeonato também na quinta-feira (16), enfrentando Red Bull Bragantino às 19h30 em Bragança Paulista. Já o São Paulo começará sua campanha apenas na próxima segunda-feira (20), enfrentando Botafogo fora de casa devido à sua participação em um torneio amistoso nos Estados Unidos.