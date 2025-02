Lançamento do programa Jovens Motociclistas na sede do DER-SP reúne mais de 300 participantes

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), lançou oficialmente, no dia 11 de fevereiro, o Programa Jovens Motociclistas, uma iniciativa que visa conscientizar os jovens sobre a importância da pilotagem segura e do cumprimento das regras de trânsito para reduzir acidentes e salvar vidas. Realizado na sede do DER-SP, na Avenida do Estado, 777, em São Paulo, o evento de lançamento ocorreu das 7h às 15h, de forma gratuita e aberta ao público, reunindo 333 motociclistas interessados em aprender e adotar boas práticas de condução.

Desde o início, a ação destacou-se por sua programação dinâmica e interativa. Os participantes assistiram a vídeos educativos que enfatizavam o uso correto dos equipamentos de segurança e as práticas de pilotagem responsável. Além disso, enfrentaram atividades práticas, como a utilização de óculos de realidade virtual que simulavam o estado de embriaguez, desafiando-os a percorrer um trajeto sem derrubar os cones e a superar obstáculos, demonstrando na prática os riscos de pilotar sob a influência de álcool. Um quiz interativo sobre a legislação de trânsito também fez parte do evento, premiando os participantes com kits de brindes que incluíam cordões personalizados, protetores de calçado e coletes refletivos.

O evento contou com a participação da secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e do superintendente do DER-SP, Sergio Codelo, que destacou o compromisso do departamento com a segurança dos usuários nas rodovias.

“Estamos constantemente implementando iniciativas inovadoras que educam e transformam o comportamento dos usuários. Nosso compromisso é total, e cada ação reforça nossa missão de reduzir acidentes e salvar vidas, tornando o trânsito mais seguro para todos”.

Iniciativa para salvar vidas

Alinhada à Segunda Década de Ação para a Segurança Viária (2021-2030) da ONU – que propõe reduzir em 50% as mortes e lesões no trânsito até 2030 –, a iniciativa visa contribuir para a redução dos acidentes envolvendo motociclistas, tendo como prioridade o público jovem, por meio de ações que vão além da fiscalização e focam na mudança efetiva de comportamento nas vias. Dados de 2024, do Infosiga e do Detran-SP, indicam que a faixa etária de 20 a 29 anos representa 36% das vítimas fatais entre motociclistas nas rodovias administradas pelo DER-SP. Um levantamento do DER-SP e da Polícia Militar Rodoviária mostra que a participação de motociclistas entre as vítimas fatais em acidentes registrados nas rodovias estaduais aumentou cerca de 15% entre 2019 e 2024. Nessas rodovias, a predominância masculina é evidente, com 84% dos óbitos na faixa de 20 a 29 anos registrados entre homens, enquanto as mulheres compõem os 16% restantes.

O Coordenador da CGOV (Coordenadoria Geral de Operações Viárias), Ricardo Miguel Fernandes do Nascimento, destacou a importância do evento e a preocupação do departamento com a segurança dos usuários das rodovias.

“Nossa principal preocupação é salvar vidas, especialmente na faixa etária de 20 a 29 anos, do sexo masculino, onde a taxa de fatalidade pode chegar a 40%. Por isso, queremos implementar este projeto em todas as rodovias do DER-SP no estado de São Paulo”.

O evento contou ainda com o apoio de instituições, como o SINDIMOTOSP (Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas Intermunicipal do Estado de São Paulo) e a AMA BR (Associação dos Motofretistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil), que reforçaram a importância de disseminar uma cultura de segurança e responsabilidade no trânsito. Edgar Gringo, representante da AMA BR, comentou sobre a importância de eventos como esse, parabenizando o DER-SP pela iniciativa.

“Iniciativas como esta têm um impacto significativo na vida dos motociclistas. É essencial que todos estejam cientes das boas práticas de condução e da importância do uso de equipamentos de segurança. Eventos como este não só fortalecem a conscientização sobre a segurança no trânsito, mas também criam um ambiente de colaboração e apoio entre todos os envolvidos.”

Com o lançamento do Programa Jovens Motociclistas, o DER-SP reafirma seu compromisso com a promoção de um trânsito mais seguro, adotando uma abordagem que vai além da simples fiscalização e busca transformar comportamentos para reduzir os acidentes nas rodovias estaduais.