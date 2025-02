Campanhas educativas do Detran-SP têm 1,6 bilhão de visualizações em 2024

A mão pede passagem e também respeito: ela impõe limite para proteger a área destinada à travessia de pedestres e, assim, salvar vidas no trânsito. Distribuída entre milhares de pessoas no ano passado, um dos símbolos da campanha “Sinal de Respeito”, ponto de partida da política estadual dedicada ao elo mais frágil do sistema viário, foi um dos recursos mobilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) para um ano de forte investida educacional.

Em 2024, o Detran-SP realizou 1.214 iniciativas nas vias de 237 municípios, onde impactou cerca de 400 mil pessoas – três vezes mais que no ano anterior. Em grande parte, as ações têm como carro-chefe as campanhas educativas de mídia veiculadas pelo órgão: foram 10 ao todo em 2024, que somaram 1,6 bilhão de impressões, como são chamadas as visualizações de cada peça, online, offline ou de mídia urbana, número 60% maior que o computado com as 10 iniciativas de 2023.

Encabeçada pelo professor Clóvis de Barros Filho, a campanha destinada aos pedestres foi o principal motor desse crescimento. Com diversas fases – a última delas acaba de cumprir seu ciclo, junto às férias escolares, e ainda está sendo mensurada – desde seu lançamento em julho, “Sinal de Respeito” circulou pela TV, rádio, internet e mobiliário urbano, e teve abordagens nas ruas de 105 municípios do estado, nos chamados Dias D. Foram 261 eventos e impacto estimado sobre 145.000 pessoas.

Houve três Dias D, o primeiro no Dia Internacional do Pedestre, em 8 de agosto, logo após o disparo da campanha, seguido por outro dia 22 do mesmo mês e, quatro meses depois, pelo terceiro, em 12 de dezembro. Também em dezembro, o Detran-SP participou da Virada Inclusiva na capital, distribuindo materiais, abordando pessoas e convidando-as a jogar o quiz do trânsito, que em forma de brincadeira reforça normas e regras para o bom funcionamento do sistema viário.

Ainda em dezembro, outra campanha entrou em circulação e teve seu próprio Dia D: “Faz seu corre sem correr”, voltada aos motociclistas, população que mais morre no trânsito. A ativação das peças na TV, rádio e internet, que alcançaram 100.000 impressões, foi acompanhada de 50 ações nas ruas de 37 cidades, com abordagem, orientação e distribuição de materiais educativos, além de fiscalização preventiva.

Bebida x Direção

Além das campanhas, outro flanco a receber mais investidas da área educativa do Detran-SP foi o ligado à prevenção da alcoolemia – misturar álcool e volante é uma combinação perigosa, com alto potencial de sinistro, que o órgão trabalha para evitar. As ações educativas contra a alcoolemia dobraram de 2023 para 2024, passando de 120 para 247.

Sempre com a ideia de dosar seriedade nas orientações e bom humor na abordagem com o etilômetro, a equipe de Educação para o Trânsito do Detran-SP chegou a montar uma prisão na Festa do Peão de Barretos, em agosto. A cela cenográfica era o destino dos visitantes que tinham ingerido bebida alcoólica. A recomendação era a de eleger o amigo-condutor (e sóbrio) da noite ou de voltar para casa com um motorista profissional, como o de um táxi.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos não foi a única a receber o Detran-SP – que aliás teve seus representantes paramentados a rigor, com chapéu, calça jeans e estrela de xerife do Velho Oeste. O órgão de trânsito também compareceu à de Presidente Prudente e à de São José dos Campos.

Vale lembrar que tanto dirigir sob efeito de álcool quanto recusar-se ao bafômetro são infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respectivamente. Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira nacional de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a multa é aplicada em dobro, no valor de R$ 5.869,40. No caso da autuação por direção sob efeito de álcool, quando há nova ocorrência durante o período de suspensão da CNH, além da multa em dobro, o condutor responderá a processo administrativo e pode ter cassado o direito de dirigir.

No final do ano, o Detran-SP também levou conscientização a duas festas gastronômicas, onde vinho e cerveja podem harmonizar com pratos diversos, mas nunca com direção: SP Gastronomia e Festival Sabor de SP.

Calendário responsável

As efemérides relacionadas à segurança viária, como a Semana Nacional de Trânsito (SNT), promovida todos os anos entre 18 e 25 de setembro, e o Maio Amarelo, movimento internacional encabeçado pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2030, também contaram com iniciativas mais robustas em 2024.

O Maio Amarelo, que em 2023 teve 40 ações, passou a 136 no ano passado, mais que o triplo. Já a Semana Nacional de Trânsito teve 159 ações em 2024, contra 69 um ano antes.