Ecovias promove ações de educação no trânsito para motociclistas e pedestres em fevereiro

Ao longo do mês de fevereiro, a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), realizar ações educativas voltadas à segurança viária de motociclistas e pedestres. As atividades acontecerão entre os dias 10 e 26 de fevereiro, em diversos trechos estratégicos das rodovias, com o objetivo de conscientizar os usuários sobre a importância do comportamento responsável e do respeito às normas de trânsito.

A iniciativa integra o Programa de Redução de Acidentes (PRA), que atua durante todo o ano para diminuir o número de ocorrências e fortalecer a cultura de segurança entre os motoristas e usuários das rodovias.

Ação Data Horário Local Pit Stop Motociclista 19 de fevereiro 08h às 11h Km 11 da via Anchieta Café na Passarela 25 de fevereiro 06h às 08h Km 62 da Interligação Baixada Pit Stop Motociclista 26 de fevereiro 08h às 10h Km 279,4 da Padre Manoel da Nóbrega, capital

Pit Stop Motociclista

As ações deste mês têm como foco a educação e a prevenção de acidentes, com intervenções em pontos estratégicos das rodovias. Durante as abordagens, os motociclistas receberão orientações sobre direção segura, além de materiais educativos e itens de segurança, como coletes, adesivos refletivos para capacetes e antenas corta-linha de pipa.

Café na Passarela

Focada na orientação de pedestres sobre o uso correto das passarelas, a ação também oferece café e kits lanche. Os participantes também receberão um panfleto informativo produzido pela Ecovias, contendo dicas de segurança viária.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

A equipe do PRA trabalha para reduzir acidentes e fatalidades nas rodovias, reunindo colaboradores de diferentes áreas técnicas da concessionária que analisam ocorrências e propõem soluções semanalmente.

Entre as medidas já adotadas pelo programa estão melhorias operacionais, como a redução de velocidade em trechos específicos, além de intervenções de engenharia e infraestrutura, como a instalação de barreiras rígidas e o plantio de sanção-do-campo para evitar travessias indevidas. A Ecovias também investe em recursos tecnológicos, como câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes, ampliando a segurança viária.

Além das iniciativas para motociclistas, a concessionária realiza campanhas educativas voltadas a diferentes públicos, incluindo motoristas de veículos de passeio, caminhoneiros e ciclistas.

Canais de comunicação

Para conferir as condições de tráfego ou solicitar apoio mecânico ou médico, os usuários podem utilizar o WhatsApp da Ecovias, no número 0800 019 7878, que é o telefone de emergência da concessionária e funciona 24 horas. O auxílio pode ser solicitado também pelo site sos.ecovias.com.br, acessível via smartphone ou tablet, sem descontar dados móveis da franquia, ou pelos telefones de emergência localizados ao longo das rodovias, a cada quilômetro. Para mais informações, os usuários podem acompanhar a situação de tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) por meio dos perfis no ‘X’ (ex-Twitter) e Threads @_ecovias ou no site www.ecovias.com.br.