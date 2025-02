DER-SP inicia instalação de novos radares fixos em rodovias estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), assina, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para a instalação dos novos radares fixos nas rodovias estaduais de São Paulo. A partir de agora, as empresas contempladas pelo Edital nº 145/2023 se reunirão com diretores e engenheiros da autarquia e terão até 90 dias para finalizar a instalação dos 649 radares contratados. Até meados de maio de 2025, os equipamentos estarão em funcionamento, realizando a fiscalização de velocidade nos trechos não-concedidos do estado para garantir mais segurança aos usuários.

Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos dos mais de 13 mil quilômetros de rodovias administradas pelo DER-SP, mapeados como aqueles com maiores índices de acidentalidade, levando em consideração também outros fatores, como tipo de acidente registrado, alta velocidade praticada, condições geométricas da via, possíveis pontos críticos, e proximidade de passagem de fauna, entre outros.

“A implantação de radares contribui para reduzir acidentes, garantir a segurança dos usuários e salvar vidas, uma vez que sua presença auxilia no respeito aos limites de velocidade, melhorando o tempo de reação dos condutores e atenuando a gravidade de eventuais impactos”, explica o coordenador geral de operações viárias do DER-SP, Ricardo Miguel do Nascimento.

A área de cobertura será ampliada, com novos equipamentos que, além da fiscalização de velocidade, serão capazes de contar automaticamente os eixos dos veículos para fins estatísticos e transmitir em tempo real os dados para uma central do Departamento. Eles são do tipo Fixo-Redutor e Fixo-Controlador – e não do tipo conhecido popularmente como radar “anti-migué” (radar Doppler).

O radar Fixo-Redutor será instalado apenas em locais com maior adensamento urbano, com maior presença de pedestres e ciclistas, contando com display para mostrar a velocidade dos veículos durante a sua passagem. Já o radar Fixo-Controlador faz a medição de velocidade sem o uso de display, em trechos rurais com maior velocidade. Ambos os modelos fazem a verificação por meio de um laço indutivo, embutido num ponto fixo, instalado sob o pavimento da via.

“Os novos radares contratados pelo DER simbolizam o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar a mensagem de que toda vida importa. Queremos ir além da Segunda Década de Ação para a Segurança Viária, da ONU, que propõe a redução de 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030, buscando chegar o mais perto possível de zerar esse índice”, afirma o superintendente do DER-SP, Sergio Codelo.

Processo de contratação

A nova gestão do DER-SP revisou todos os contratos e licitações em andamento logo que assumiu, no início de 2023. Após análise, novos estudos de viabilidade foram feitos para a instalação de radares, já que os dispositivos anteriores haviam sido removidos em janeiro de 2021, após o término do contrato com as empresas responsáveis.

Com a assinatura da ordem de serviço, o DER celebra a finalização do processo licitatório aberto em 2023, que contemplou as empresas Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda; Consórcio Paulista de Fiscalização; Consórcio Conecta SP Rodovias; e Tecdet Tecnologia Detecções Com. Imp. Exp. Ltda. As quatro empresas arremataram, cada uma, um ou mais lotes dos 14 lotes licitados, divididos entre as 14 Diretorias Regionais do DER-SP, ao valor total de R$ 83,7 milhões.