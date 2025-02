Governo de SP inaugura novo CGE e central de radares e alertas meteorológicos

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, o novo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado e o Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (Cepram). A iniciativa integra a campanha SP Sempre Alerta, que aprimora a gestão de riscos, a prevenção e a atuação do Governo de São Paulo frente a desastres naturais e eventos climáticos extremos. No total, o investimento na modernização do CGE e na instalação do Cepram foi de R$ 47,1 milhões.

“Ter esses dois centros em funcionamento, com tecnologia e equipamentos de ponta a serviço da proteção dos cidadãos paulistas, é um ponto fundamental em nosso pacote de ações para tornar o estado todo mais resiliente frente às mudanças climáticas. Teremos capacidade de avançar com mais eficiência para reduzir os impactos de desastres durante todas as estações do ano e atuar de maneira mais ágil a cada ocorrência”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

O novo CGE contará com tecnologia avançada para o monitoramento em tempo real de condições meteorológicas e ocorrências em todo o estado, permitindo uma atuação mais ágil e eficiente. Já o Cepram, também gerido pela Defesa Civil, será voltado para ações preventivas, capacitação de agentes e desenvolvimento de estratégias de resiliência para minimizar os impactos de desastres naturais para a população paulista.

A estrutura modernizada, com investimento de R$ 3,2 milhões, permitirá maior integração com municípios e órgãos parceiros, reforçando a segurança e a preparação do Estado frente a emergências. Além disso, o governo contratou um novo serviço de meteorologia, com aporte de R$ 3 milhões, ampliando a capacidade técnica para previsão do tempo e resposta rápida a eventos climáticos.

“O centro é fruto de um trabalho que agrega tecnologia e investimentos em equipamentos e novos radares. Com o novo sistema, nós mudamos a gestão de risco no estado. O trabalho de todos aqui protege as pessoas, mitiga riscos, evita acidentes e protege nosso bem maior, que é a vida”, disse o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel PM Henguel Pereira.

Com um investimento de R$ 40,9 milhões, o Cepram integrará toda a tecnologia disponível no estado, reunindo dados de radares meteorológicos, sensores e sistemas de alerta para aprimorar a previsão e emissão de alertas à população. A estrutura terá uma equipe técnica especializada, incluindo meteorologistas, hidrólogos e geólogos, e reforçará a atuação do CGE, garantindo maior precisão nos boletins meteorológicos e na emissão de alertas em situações de risco, como chuvas intensas, vendavais e granizo.

O estado de São Paulo possui atualmente sete radares meteorológicos, sendo dois adquiridos recentemente: um em Ilhabela, com investimento de R$ 10 milhões, e outro em Campinas, no valor de R$ 4 milhões. Os radares, operados por diferentes instituições, como SP Águas, USP, UNESP e Unicamp, terão agora seus dados integrados.