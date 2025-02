DER-SP lança programa Jovens Motociclistas para reduzir acidentes nas rodovias

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) lança nesta terça-feira (11), das 7h às 15h, o Programa Jovens Motociclistas. Alinhada à Segunda Década de Ação para a Segurança Viária (2021-2030) da ONU, que propõe reduzir em 50% as mortes e lesões no trânsito até 2030, a iniciativa visa diminuir os acidentes e mortes entre motociclistas, com foco na conscientização do público jovem.

Durante o evento, na sede do DER-SP, os participantes poderão participar de um quiz interativo sobre o uso obrigatório de equipamentos de proteção, como o capacete. Também poderão vivenciar atividades lúdicas, como o “Curta o Circuito”, que simula os riscos do consumo inadequado de bebidas alcoólicas, utilizando óculos simuladores de embriaguez. Além disso, experimentarão a dinâmica “Consciência x Culpa”, que, por meio de perguntas, traça o perfil do participante e destaca os perigos das atitudes imprudentes no trânsito.

A ação, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Governo de São Paulo, é gratuita e aberta ao público, não sendo necessário fazer inscrição prévia. O programa prevê a realização de novos eventos educativos ao longo de 2025.

Serviço:

Lançamento do Programa Jovens Motociclistas

Data: 11/02 (terça-feira)

Horário: 07h às 15h

Local: Sede do DER-SP – Avenida do Estado, 777, Ponte Pequena, São Paulo – SP

Contato: [email protected]