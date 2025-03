Lakers superam crise e derrotam Suns com retorno de Doncic

No último domingo, o Los Angeles Lakers interrompeu um período conturbado de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Phoenix Suns por 107 a 96. O jogo, realizado na Crypto Arena, teve como destaque o retorno do armador Luka Doncic, que desempenhou um papel crucial na reabilitação da equipe californiana.

Com esta vitória, os Lakers alcançaram 41 triunfos em 66 partidas na temporada, recuperando-se de uma fase negativa e ocupando atualmente a quinta posição na Conferência Oeste. Sem a presença de LeBron James, ausente devido a uma lesão na virilha, Doncic assumiu a responsabilidade e se destacou em todos os aspectos do jogo, tanto no ataque quanto na defesa.

O astro esloveno foi o cestinha da partida, anotando 33 pontos, além de contabilizar 11 rebotes e oferecer oito assistências aos companheiros. Sua performance explosiva ajudou a equipe a estabelecer uma vantagem superior a 20 pontos no primeiro quarto.

Além de Doncic, Austin Reaves também teve um desempenho notável ao contribuir com 28 pontos. Jaxson Hayes igualou seu recorde pessoal nesta temporada ao marcar 19 pontos. O técnico JJ Redick expressou otimismo em relação ao retorno iminente de LeBron James e espera que a parceria entre os dois jogadores possa impulsionar ainda mais o time na sequência da competição.

Do lado dos Suns, Kevin Durant foi o principal pontuador com 21 pontos, mas sua contribuição não foi suficiente para evitar a derrota da equipe, que agora ocupa a 11ª posição na Conferência Oeste.

Na mesma rodada, outra grande surpresa foi proporcionada pelo Orlando Magic, que quebrou uma sequência impressionante de 16 vitórias do Cleveland Cavaliers ao vencer por 108 a 103. Essa derrota foi a primeira dos Cavs desde o início de fevereiro. No entanto, nos momentos finais da partida, a equipe anfitriã não conseguiu converter seus arremessos e perdeu a chance de levar o jogo para a prorrogação.

Paolo Banchero se destacou pelo Magic com 24 pontos e foi decisivo ao marcar cestas importantes no quarto final. Com essa vitória, o Orlando Magic ocupa agora a oitava posição na Conferência Leste, enquanto os Cavaliers permanecem como líderes absolutos com um recorde de 56 vitórias e apenas 11 derrotas nesta temporada.

Os resultados completos da noite incluem:

Dallas Mavericks 125 x 130 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 103 x 108 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 107 x 96 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 122 x 114 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 105 x 102 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 123 x 88 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 128 x 102 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 105 x 121 Oklahoma City Thunder

A próxima rodada contará com jogos emocionantes, incluindo: