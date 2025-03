LeBron James faz história ao atingir 50 mil pontos na NBA

Na madrugada desta quarta-feira, LeBron James, a lenda do basquete, alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro jogador na história da NBA a registrar 50 mil pontos. O feito foi concretizado com uma cesta de três pontos logo no início do primeiro quarto, contribuindo para a vitória do Los Angeles Lakers sobre o New Orleans Pelicans, com um placar de 136 a 115.

A trajetória rumo aos 50 mil pontos começou no último domingo, quando LeBron atingiu a marca de 49.999 pontos após marcar 17 pontos na vitória dos Lakers contra o Clippers, um triunfo que marcou a sexta vitória consecutiva da equipe. Com esta nova conquista, James se posiciona como o maior pontuador da liga, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, acumulando agora um total impressionante de 50.033 pontos.

Atualmente com 40 anos, LeBron está em sua 22ª temporada na NBA, igualando-se ao ala-armador Vince Carter, do Toronto Raptors, como os jogadores com mais temporadas disputadas na liga. O icônico Kareem Abdul-Jabbar ocupa o segundo lugar na lista de pontuação combinada, com 44.149 pontos, após uma carreira que durou 20 temporadas.

Mesmo em fase avançada da carreira, James continua apresentando um desempenho excepcional em quadra. Recentemente nomeado Jogador do Mês da Conferência Oeste, ele registrou médias impressionantes de 29,3 pontos, 10,5 rebotes e 6,9 assistências durante o mês de fevereiro, ajudando os Lakers a alcançar uma campanha de 9-2 nesse período e consolidando-se na segunda posição da conferência.

O legado de LeBron é marcado por uma série de conquistas notáveis. Ele acumula quatro títulos da NBA (2012, 2013, 2016 e 2020), quatro prêmios de MVP da temporada regular (2009, 2010, 2012 e 2013) e quatro troféus de MVP das finais (2012, 2013, 2016 e 2020). Além disso, sua presença no All-Star Game é destacada por suas 21 indicações.

No aspecto da experiência em quadra, James iniciou a partida desta terça-feira como o terceiro jogador com mais jogos na temporada regular na história da NBA, contabilizando 1.547 jogos. Ele está atrás apenas de Robert Parish (1.611) e Kareem Abdul-Jabbar (1.560). Se continuar sua trajetória competitiva na próxima temporada, ele pode se tornar o detentor desse recorde.

Nos playoffs, LeBron já disputou um total de 287 jogos, liderando todos os jogadores da NBA nesse quesito. Em 2017, ele se tornou o maior pontuador da história dos playoffs ao ultrapassar Michael Jordan durante as finais da Conferência Leste com o Cleveland Cavaliers.

Além disso, o recorde de pontos na temporada regular foi quebrado em 2023 quando LeBron superou Kareem Abdul-Jabbar ao atingir a marca de 38.387 pontos em um jogo contra o Oklahoma City Thunder. Com essa última conquista histórica, James reafirma seu status como uma das maiores figuras do esporte e continua a inspirar gerações futuras.