Doncic ‘perde’ quase R$ 700 milhões em troca para o Lakers

Em uma decisão surpreendente para os fãs de basquete, Luka Doncic, estrela do esporte, anunciou sua transferência do Dallas Mavericks para o Los Angeles Lakers. Essa mudança resultou em um impacto financeiro significativo, com o atleta deixando para trás uma quantia estimada em quase R$ 700 milhões.

O que pode ser considerado um golpe para a equipe de Dallas é que uma renovação de contrato por cinco anos teria garantido a Doncic um bônus financeiro conhecido como supermax. Com isso, ele poderia ter recebido um valor astronômico de 345 milhões de dólares, equivalente a aproximadamente R$ 2 bilhões. O supermax foi introduzido na NBA em 2017 com a intenção de ajudar franquias menores a reterem seus jogadores mais talentosos.

No entanto, ao optar pela mudança para os Lakers, o ala-armador de apenas 25 anos verá seu contrato máximo limitado a 229 milhões de dólares (cerca de R$ 1 bilhão). Essa decisão representa uma perda financeira de cerca de 116 milhões de dólares, ou aproximadamente R$ 670 milhões.

Além disso, ao deixar os Mavericks, Doncic perdeu a oportunidade de se tornar o jogador com o maior salário da história da liga. O atual detentor desse título é Jason Tatum, do Boston Celtics, que possui um contrato no valor de 314 milhões de dólares (cerca de R$ 1,7 bilhão) até a temporada 2029/30.

A questão salarial foi um dos fatores que influenciaram a aceitação da transferência por parte dos Mavericks. A equipe expressou preocupações em relação à condição física do jogador esloveno, que participou de apenas 22 partidas na última temporada, levando a franquia a reconsiderar sua posição sobre o futuro de Doncic na equipe.