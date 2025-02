NBA: Lakers e Mavs fazem troca histórica entre Anthony Davis e Luka Doncic

Em uma movimentação que promete agitar o cenário da NBA, os Dallas Mavericks decidiram trocar o astro esloveno Luka Doncic, considerado um dos maiores talentos europeus da história do basquete, pelos jogadores Anthony Davis e Max Christie, do Los Angeles Lakers, além de uma escolha de primeira rodada no draft de 2029.

O anúncio da troca ocorreu na madrugada e foi confirmado pelo respeitado jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos. A transação envolve não apenas os Mavericks e os Lakers, mas também o Utah Jazz, que receberá Jalen Hood-Schifino e duas escolhas de segunda rodada de 2025 dos Clippers e dos Mavericks.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.