NBA adia partida do Lakers por conta de incêndios em Los Angeles

Os incêndios florestais em Los Angeles estão impactando diversos setores dos Estados Unidos, e a NBA não ficou de fora. A liga decidiu adiar o confronto desta quinta-feira (9) entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets.

A partida, que seria realizada na Crypto.com Arena, foi adiada por razões humanitárias e de saúde. Segundo a NBA, a nova data e horário do jogo serão divulgados posteriormente.

Entre os afetados pelos incêndios está o técnico dos Lakers, JJ Redick, que perdeu sua casa no desastre. A situação do treinador é descrita como crítica, ilustrando a gravidade do cenário na cidade.

Confira o comunicado oficial da NBA

“O jogo da National Basketball Association, agendado para esta noite, entre Charlotte Hornets e Los Angeles Lakers na Crypto.com Arena foi adiado devido aos incêndios florestais em curso na área de Los Angeles. A data do jogo remarcado será anunciada posteriormente.

Toda a família da NBA envia seus pensamentos e apoio à comunidade de Los Angeles durante este período desafiador. Estamos gratos aos milhares de bombeiros locais e socorristas que demonstraram enorme bravura. Nossas orações permanecem com as pessoas afetadas pela devastação inimaginável causada pelos incêndios florestais.”