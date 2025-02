Dallas x Lakers: Luka Doncic reencontra ex-franquia após troca polêmica

Na madrugada desta quarta, Luka Doncic fará sua primeira partida contra o Dallas Mavericks, seu ex-time, após uma das trocas mais impactantes da NBA. A partida está agendada para as 00h (de Brasília), e ocorrerá em Los Angeles, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Detalhes do jogo:

Confronto: Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers

Data: 26 de fevereiro de 2025

Horário: 0h

Transmissão: Prime Video

A expectativa para esta partida é alta, principalmente pela presença de Doncic em quadra enfrentando a equipe que o revelou para o basquete profissional. Além de ser um reencontro significativo para o jogador esloveno, o jogo também possui implicações diretas na disputa por vagas nos playoffs da Conferência Oeste. Atualmente, os Lakers ocupam a quinta posição com 34 vitórias e 21 derrotas, enquanto os Mavericks estão em sétimo lugar, contabilizando 31 vitórias e 27 derrotas.

No último sábado, Doncic demonstrou sua habilidade ao marcar 32 pontos na vitória dos Lakers sobre o Denver Nuggets, marcando assim uma nova fase em sua carreira. Outro ponto interessante é que Maxi Kleber e Markieff Morris também terão a oportunidade de enfrentar suas antigas equipes neste embate.

Adicionalmente, o jogo será memorável pelo retorno de Anthony Davis a Los Angeles. Embora o atleta não jogue devido a uma lesão no adutor esquerdo sofrida em sua estreia pelos Mavericks no dia 8 de fevereiro, rumores indicam que os Lakers planejam uma homenagem ao jogador. Davis foi fundamental na conquista do título da NBA com a franquia angelina em 2020 e ainda levantou a NBA Cup em 2023, tornando sua passagem pelos Lakers marcante.