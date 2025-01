Kibon retoma palito premiado, promoção histórica dos anos 1990

A Kibon anunciou o retorno de palitos premiados para picolés da linha Fruttare. A promoção, que marcou a infância de milhares de brasileiros nos anos 1990 e 2000, será válida até o dia 16 de março.

Consumidores podem ganhar um novo picolé ao realizarem compras em praias selecionadas do litoral paulista, como Bertioga, Caraguatatuba, Guarujá, Santos, São Sebastião e Ilhabela. Os locais participantes terão vendedores de sorvetes da Kibon utilizando carrinhos.

Será possível escolher entre cinco sabores: limão, uva, coco, abacaxi e morango. Ao todo, até 100 mil produtos serão distribuídos durante a ação.

A troca do picolé não precisa ser realizada no mesmo dia da compra nem com o mesmo vendedor. Além disso, não é necessário guardar a embalagem do produto, apenas o palito premiado.

Os consumidores podem acumular mais de um palito premiado para realizar o resgate de vários produtos de uma só vez. No entanto, a troca estará sujeita à disponibilidade de sabores oferecidos pelo vendedor.

Se o vendedor não quiser realizar a troca, a Kibon orienta que a tentativa seja feita com outro sorveteiro. Caso o problema persista, o SAC da marca pode ser contatado pelo número 0800 707 1103. Menores de 18 anos também podem efetuar a troca.

COMO PARTICIPAR?

1) Compre um picolé Fruttare nos carrinhos de sorvete nas praias participantes;

2) Após comer o picolé, verifique o palito. Se encontrar a inscrição “vale 01 Fruttare”, você ganhou!

3) Troque o palito por um novo picolé Fruttare no mesmo carrinho de sorvete. A promoção só é válida para os picolés comprados nos carrinhos de sorvete das praias indicadas.

OUTRAS INICIATIVAS

A marca não é a única a retomar produtos icônicos para seus consumidores. Nesta semana, a Nestlé anunciou o retorno dos chocolates Surpresa, produto de sucesso do portfólio nos anos 1980 e 1990 e que foi vendido até 2003.

Antigamente, o produto era acompanhado por um cartão inédito dentro da embalagem, com o novo lançamento, os cartões do novo Surpresa serão apenas virtuais.