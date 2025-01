Empresa oferece viagens de bicicletas gratuitas em Santos

No próximo sábado, dia 18 de fevereiro, os moradores e visitantes de Santos, litoral de São Paulo, terão a oportunidade de utilizar as bicicletas compartilhadas do programa Bike Santos sem qualquer custo. Esta iniciativa visa não apenas incentivar práticas de mobilidade sustentável, mas também fomentar o lazer e o turismo na cidade durante a temporada de verão, quando um grande número de turistas visita a região.

A Serttel, empresa responsável pela operação do serviço, reportou que no ano anterior foram realizadas 404.294 viagens com as bicicletas compartilhadas. Este serviço não apenas atende às necessidades de transporte dos residentes locais, mas também se apresenta como uma alternativa atrativa para os turistas que desejam explorar as belezas naturais e culturais da cidade.

Para aproveitar a gratuidade do serviço no dia 18, os usuários deverão baixar o aplicativo ‘Bike Santos’, disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após realizar o download, será necessário completar um cadastro, onde será solicitado o registro de um cartão de crédito. É importante ressaltar que não haverá cobrança pelo uso das bicicletas nesse dia específico.

Embora as bicicletas estejam disponíveis gratuitamente, as regras padrão de utilização permanecem em vigor. Os usuários poderão realizar viagens ilimitadas com duração máxima de até 45 minutos cada. Após a utilização, será necessário aguardar um intervalo de 15 minutos antes de retirar outra bicicleta.

Esta ação é parte do esforço contínuo da cidade em promover alternativas sustentáveis e estimular a prática de atividades ao ar livre entre a população e os turistas.