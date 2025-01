São Sebastião é destaque em ranking da Time Out

O município de São Sebastião, situado no litoral paulista, conquistou o terceiro lugar em uma lista elaborada pela renomada revista inglesa Time Out, que destaca os 24 destinos turísticos mais subestimados do mundo. Este reconhecimento coloca a cidade ao lado de locais exóticos de países como Colômbia, Tunísia, Vietnã e Canadá.

A Time Out, conhecida por sua expertise em estilo de vida e viagens, frequentemente publica rankings que revelam lugares considerados “fora do comum“. Neste contexto, São Sebastião é descrita como um verdadeiro tesouro do sudeste brasileiro, oferecendo praias de areia excepcionalmente belas e tranquilidade, características que a tornam um refúgio ideal para os amantes da praia, praticantes de kitesurf e mergulhadores.

No topo da lista, a cidade de Finlândia na Colômbia ocupa o primeiro lugar, seguida pela região sul da Tunísia em segundo. A inclusão de São Sebastião neste prestigiado ranking ressalta seu potencial turístico e sua beleza natural.

Reconhecida como a cidade mais antiga da costa norte de São Paulo, São Sebastião está localizada a aproximadamente 200 km da capital do estado. É famosa por seu contato direto com a natureza exuberante e é oficialmente classificada como uma estância balneária.

Além de suas mais de 30 praias deslumbrantes, a cidade abriga cachoeiras e trilhas que convidam à exploração. Destaca-se ainda como sede do maior evento de Carnaval em alto mar do estado, atraindo turistas e moradores durante as festividades.