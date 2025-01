Kennedy Food Fest acontece em todos os finais de semana do mês de fevereiro

Um evento familiar, com muita comida boa e música de qualidade. Esse é o Kennedy Food Fest, que estará na Praça dos Imigrantes em todos os finais de semana do mês de fevereiro, sendo aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

São diversos food trucks com as melhores opções gastronômicas, espaços para as famílias e várias atrações culturais. A praça fica entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no Bairro Olímpico.

“Nosso objetivo é realizar cada vez mais esses eventos familiares, com segurança e atrações para todos. Além disso, também movimentamos a economia dando um espaço aos food trucks da cidade”, explica Camila Zanon, secretária de Cultura de São Caetano.

O cardápio conta com espetinhos, comida mexicana, pastel, hambúrgueres, acarajé, doces, entre outras opções, além de diversos tipos de bebidas.

SERVIÇO

Kenendy Food Fest

Data: Todos os finais de semana de fevereiro (1,2,8,9,15,16,22,23/2)

Horário: Aos sábados, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Local: Praça dos Imigrantes (entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no Bairro Olímpico)

Entrada: Gratuita