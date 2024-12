Juventus ‘descarta’ Danilo, que fica perto de assinar com próximo clube

O lateral-direito Danilo, capitão da Seleção Brasileira, encerra sua passagem pela Juventus após seis temporadas marcadas por conquistas e desafios. A decisão de que o jogador não faz mais parte dos planos do técnico Thiago Motta foi comunicada pela diretoria do clube de Turim, que já vislumbra uma nova fase em sua equipe.

Desde sua chegada à Velha Senhora em 2019, proveniente do Manchester City, Danilo acumulou quatro títulos, incluindo um Campeonato Italiano, uma Supercopa e duas Copas da Itália. Contudo, a relação entre o atleta e o novo treinador se deteriorou ao longo do tempo, culminando na autorização para que o jogador busque novos ares a partir de janeiro de 2025.

Embora o contrato de Danilo com a Juventus se estenda até 30 de junho de 2025, a diretoria não deve criar obstáculos para sua saída. Informações indicam que o Napoli, atual líder do Campeonato Italiano junto com a Atalanta, apresentou uma proposta formal pelo jogador, esperando ansiosamente uma resposta positiva.

Aos 33 anos, Danilo também recebeu sondagens de clubes de outras ligas europeias, demonstrando seu valor no mercado internacional. Recentemente, ele foi excluído da viagem da Juventus para a Arábia Saudita, onde o time disputará a semifinal da Supercopa da Itália contra o Milan.

Antes de tomar a decisão de buscar oportunidades fora do Brasil, Danilo teve conversas com clubes nacionais como Vasco e Flamengo. No entanto, optou por adiar um possível retorno ao futebol brasileiro, focando em alternativas no exterior.

Revelado pelo América-MG e tendo passado pelo Santos durante um período brilhante ao lado de Neymar, Danilo fez sua transição para o futebol europeu em 2012. Ele teve passagens significativas por Porto, Real Madrid e Manchester City antes de estabelecer-se na Juventus.

A trajetória do jogador na Itália deixa um legado significativo, sendo o primeiro estrangeiro a erguer um troféu como capitão do clube. Agora, com um futuro incerto mas promissor à frente, Danilo se prepara para definir os próximos passos de sua carreira.