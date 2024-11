Como fica a situação da seleção brasileira após empate com a Venezuela

Na partida realizada na última quinta-feira, a Seleção Brasileira encontrou dificuldades e não conseguiu converter seu potencial ofensivo em vitória, resultando em um empate com a Venezuela.

Vanderson, que começou como titular, recebeu um cartão amarelo durante o primeiro tempo ao interromper um contra-ataque adversário com falta, o que o deixará fora do próximo compromisso da equipe devido à suspensão. Guilherme Arana, por outro lado, foi cortado após sofrer uma entorse no tornozelo direito durante os treinamentos.

Dodô, que anteriormente integrou a equipe que disputou o Pré-Olímpico em 2020, agora tem sua estreia na seleção principal. Alex Telles também foi chamado, repetindo sua convocação anterior para substituir Arana, afastado por lesão muscular.

Os jogadores se juntarão à delegação nesta sexta-feira em Salvador, onde o time brasileiro desembarcou nas primeiras horas do dia. Com o empate recente, a equipe comandada por Dorival Júnior se prepara para enfrentar o Uruguai na terça-feira às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias.

Este não é o primeiro corte realizado pelo técnico Dorival Júnior durante esta Data-Fifa. Na semana passada, antes mesmo da apresentação da seleção, ele precisou chamar Léo Ortiz, do Flamengo, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, para suprir as ausências de Rodrygo e Éder Militão, ambos lesionados enquanto atuavam pelo Real Madrid.

Mesmo com o resultado insatisfatório contra a Venezuela, a Seleção Brasileira mantém-se firme no G-6 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente ocupando a terceira colocação com 17 pontos, a equipe busca se recuperar do tropeço recente com um bom desempenho contra o Uruguai, que está logo atrás na tabela e também entra em campo nesta sexta-feira.