Seleção Brasileira empata com Venezuela

Em um confronto marcado por reviravoltas e tensão, a Seleção Brasileira de Futebol empatou em 1 a 1 com a Venezuela na noite de quinta-feira (14), no estádio Monumental de Maturín. A partida, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, deixou o Brasil na terceira colocação, somando 15 pontos, enquanto a Argentina lidera a classificação com uma vantagem de cinco pontos.

A equipe brasileira, sob o comando do técnico Dorival Júnior, iniciou o duelo demonstrando superioridade, especialmente no primeiro tempo. Vinicius Júnior foi um dos destaques da etapa inicial, criando jogadas velozes e levando perigo à defesa adversária, incluindo um chute que acertou a trave aos 21 minutos.

Apesar do controle do jogo, o gol brasileiro só veio em uma cobrança de falta. Aos 42 minutos, Raphina executou uma cobrança precisa da entrada da área, vencendo o goleiro Romo e colocando o Brasil à frente no placar.

O cenário se transformou após o intervalo. A Venezuela igualou o marcador logo nos primeiros instantes do segundo tempo. O volante Segovia, que acabara de entrar em campo, recebeu passe de Savarino e finalizou com precisão da entrada da área.

Com o empate, a Venezuela adotou uma postura defensiva mais sólida, dificultando as ações ofensivas do Brasil, que se limitou a investidas pelos lados do campo sem ameaçar significativamente o goleiro Romo. A chance mais clara surgiu aos 13 minutos da segunda etapa: Vinicius Júnior sofreu falta dentro da área e teve a oportunidade de recolocar sua equipe em vantagem. No entanto, a cobrança mal executada pelo camisa 7 resultou em uma bola desperdiçada, deixando escapar a vitória.

Este resultado reflete as dificuldades enfrentadas pela seleção brasileira em concretizar suas oportunidades e reforça a necessidade de ajustes táticos para os próximos desafios nas eliminatórias.