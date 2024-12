Gabriel Skinner retorna ao Flamengo para novo ciclo no futebol

Gabriel Skinner, figura de destaque no Flamengo, está prestes a retornar ao clube carioca para integrar o departamento de futebol sob a gestão de Luiz Eduardo Baptista. O profissional, que fez parte do Flamengo desde 2019, havia sido dispensado em fevereiro deste ano por Rodolfo Landim. Embora o clube ainda não tenha confirmado sua função, Skinner já iniciou seu trabalho no planejamento para a próxima temporada.

Momento de transição no Flamengo

O retorno de Skinner ocorre em um período de reestruturação significativa no Flamengo, que busca se reorganizar após as recentes mudanças administrativas. O ex-supervisor de futebol foi dispensado no contexto de uma reforma mais ampla promovida pela gestão anterior, sendo criticado por muitos como uma decisão política e covarde.

A demissão de Skinner foi parte de uma reestruturação maior que também envolveu a saída de outros membros da equipe técnica. O Flamengo justificou a decisão como parte de um processo necessário para reorganizar o clube. “Agradecemos a Gabriel Skinner pelos serviços prestados e desejamos sorte na continuidade de sua carreira”, dizia o comunicado oficial na época.

Trajetória de Skinner no Flamengo

Skinner não é novo no Flamengo. Ele iniciou sua trajetória no clube como analista de marketing em 2006, onde rapidamente ascendeu à gerência. Em 2014, assumiu a gerência do futebol, mas deixou o cargo no ano seguinte para trabalhar com Vanderlei Luxemburgo na China.

Recentemente, de acordo com informações do jornalista Renan Moura, Skinner rejeitou propostas de outros clubes para retornar ao Flamengo após a eleição de Luiz Eduardo Baptista como presidente. Fontes internas indicam que seu retorno é visto com bons olhos dentro do clube, especialmente devido ao seu bom relacionamento com os jogadores.

Expectativa para o futuro

A expectativa é que Skinner desempenhe um papel fundamental como intermediário entre José Boto, novo coordenador do departamento de futebol, e o elenco principal. Com a chegada de Boto e a participação ativa de Skinner nos preparativos para a nova temporada, o Flamengo busca revitalizar suas operações dentro e fora de campo.