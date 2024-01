Junta Militar de Ribeirão Pires convoca jovens nascidos em 2006 para alistamento

A Junta de Serviço Militar de Ribeirão Pires realiza, até o dia 30 de junho, o alistamento militar obrigatório para jovens do sexo masculino nascidos em 2006 – ou em anos anteriores que ainda não tenham feito o procedimento. O alistamento deve ser realizado por meio do site www.alistamento.eb.mil.br. O jovem também deverá comparecer à Junta de Serviço Militar – na Rua Ana Maria Rodrigues Fernandes de Lima, 65 – Jd. Itacolomy (antiga Rua Primeiro de Maio, ao lado do Poupatempo).

Confira a documentação necessária:

-Certidão de Nascimento ou Casamento

-RG original ou Certidão de Naturalização ou Termo de Opção de Nacionalidade ou Registro de Emancipação

-Certificado de Alistamento Militar (protocolo na internet)

-Comprovante de um ano de residência no município

O Serviço Militar é obrigatório por Lei, e todo brasileiro do sexo masculino deverá se alistar no ano em que completar 18 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4827-4469.