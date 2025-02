Juliette se apresenta no carnaval de São Paulo, Olinda e Salvador

A cantora Juliette vai se apresentar no carnaval de três estados: São Paulo, Pernambuco e Bahia. O público vai poder conferir de perto as apresentações das novas músicas de trabalho, que chegaram este ano em todas as plataformas de streaming.

No sábado de carnaval (1º), Juliette sobe no trio da cantora Lauana Prado para uma participação no Carnalau. O cortejo acontece a partir das 11h no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com entrada gratuita para o público.

No dia seguinte (2), a participação acontece no festival Carvalheira na Ladeira, em Olinda, no show de Henry Freitas. Os cantores vão apresentar juntos pela primeira vez a música “Eu vou aí”, lançada no último dia 20 de fevereiro.

Já na terça-feira (4), a energia de Salvador recebe Juliette para uma apresentação no trio de Psirico, no circuito Barra-Ondina. Ao lado do vocalista Marcio Victor, a artista vai apresentar a faixa “Me Pega”, que faz parte do EP “Farra”.

Saiba mais sobre as músicas novas

Dois EPs, “Esquenta” e “Farra”, foram lançados em 2025 por Juliette. Os trabalhos são, respectivamente, as partes um e dois de seu projeto musical. Em abril, um terceiro lançamento vai completar o novo álbum da cantora.

Em “Esquenta”, as músicas “Boyzinho” e “Quarto Proibido” foram apresentadas ao público. No EP “Farra”, foi a vez de “Eu vou aí” e “Me pega”