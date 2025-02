Juliette apresenta EP “Farra”

A cantora Juliette lança o EP “Farra” – segunda parte de seu trabalho musical, que vai se tornar álbum em abril. Depois da sensualidade e romance presentes no EP “Esquenta”, o público se diverte com faixas provocativas e uma mistura perfeita de ritmos.

O lançamento conta com duas faixas: ‘Me Pega’, em parceria com as bandas Àttooxxá e Psirico; e ‘Eu vou aí’, dueto com o cantor Henry Freitas. Ambas as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

“Esse trabalho está muito com a minha cara. Eu me senti muito confortável durante o processo criativo, estava empolgada nos dias de estúdio… As coisas se encaixaram, sabe? A ideia é misturar os ritmos com esse time de peso com quem fiz as parcerias. É um verdadeiro encontro de vozes do Nordeste. Isso tudo pra não deixar ninguém parado no carnaval”, diz Juliette sobre o novo trabalho.

Juliette e o tempero baiano

Abrindo os trabalhos do EP, a letra da faixa ‘Me Pega’ mostra a personagem expondo seus desejos difíceis de controlar. A baianidade de Àttooxxa e Psirico é o tempero perfeito para tornar a melodia dançante.

“Então vem

Vem pra cá

Vê se não demora

Eu tô querendo te provar

Me pega na rua

Me pega no carro

Me pega de jeito

Se não eu te largo”, diz a música composta por Juliette, Attooxxa e Cantini.

É o Psiiii!

A influência e musicalidade do pagodão baiano são percebidas nos primeiros versos da participação de Márcio Victor, vocalista de Psirico, que faz a temperatura subir. “Me amarrei no seu jeitinho safado e gostoso; Se tu deixar vai viciar nos pega cabuloso”, diz parte do feat com Psirico.

“O público pode esperar uma mistura potente de música brasileira, que o público ama. É muito importante a gente estar junto fortalecendo uma música com a nossa brasilidade e com a potência do nordeste. O Brasil inteiro vai dançar esse hit”, afirma Márcio Victor.

O molho da Bahia

O tom provocativo da colaboração com Àttooxxá e o swing inconfundível da banda são motivos para acreditar que ninguém vai ficar parado ao ouvir a faixa. Pelo menos, é o que deixa subentendido os versos seguintes. “Me usa com vontade; Que eu te arrepio toda; Eu quero no repeat essa sua boca louca”.

“É uma honra trazer um pouquinho do nosso molho para esse ‘chicletinho de verão’, A música é a essência do que é o verão, o carnaval, esse clima quente de pega pega de crushes. Aquela vontade que vem da ‘febre’ como diria a Liniker, aquela que arrepia o corpo todo. Música ideal para mandar para os seus contatinhos”, afirma RDD, idealizador do grupo Àttooxxá.

Empoderada, viu?

A faixa “Eu vou ai” fala muito da atitude e empoderamento da personagem ao se mostrar destemida para conquistar a pessoa amada. No encontro com Henry Freitas, Juliette apresenta ao público um forró com tônica pop.

“Tu gosta

Tá na tua cara

Se você não vem aqui

Eu vou aí

Pertinho da sua boca

Ficar quase sem roupa

Fazer você pedir”.

A voz de Henry marca uma estrofe onde o interlocutor tenta desconstruir a “pose” da protagonista. “Quero ver até onde vc vai chegar com essa marra; Tá com saudade do beijo do cheiro e da minha pegada”.

“Essa música fala sobre a história de um relacionamento. Quem nunca passou vai passar ou conhece alguém que já passou. É aquela história de um homem ou uma mulher que está cheia de marra com a pessoa com quem está se envolvendo. Diz que não quer, diz que não gosta, diz que não vai se envolver. Mas, quando se encontra, não resiste à pegada. E, sempre quando ficam juntos, o clima esquenta e o amor acaba sendo maior em tudo”, diz Henry Freitas sobre a canção.

Seja por conquista, prazer ou diversão, o EP “Farra” sintetiza a proposta de apresentar uma levada empolgante ao público nas vésperas da folia carnavalesca.

Relembre “Esquenta”

O projeto musical que Juliette traz em 2025 é composto, agora, por dois EPs: “Esquenta” e “Farra”. O propósito é apresentar a estética de uma “festa perfeita”, com todas as suas fases e nuances.

No primeiro lançamento, as músicas “Boyzinho” e “Quarto Proibido” descrevem o momento do flerte e o envolvimento com o boyzninho ou boyzinha – uma gíria que costuma ser usada no Nordeste para falar daquele pessoa com quem se divide uma relação.

Desta vez, “Farra” mostra um lado empolgante da noite. Os feats, as letras e melodias foram escolhidos a dedo para descrever o ápice de uma noite incrível.

LETRAS

ME PEGA

Eu tô te vendo

Tô te querendo

Já tô tirando a tua roupa em pensamento

Ce tá me olhando

Tô viajando

Eu sei que a gente vai acabar se pegando

Então vem

Vem pra cá

Vê se não demora

Eu tô querendo te provar

Me pega na rua

Me pega no carro

Me pega de jeito

Se não eu te largo (2x)

Me pega, me pega…

Me amarrei no seu jeitinho safado e gostoso

Se tu deixar vai viciar nos pega cabuloso

Suado, no carro vuch vuch vapo vapo

Saudade de tu jogando pra cima e pra baixo

Nessa de brincar de pega pega

Vou te pegar de jeito, te deixar de perna bamba

Sou moreninho safado, marrento e cheiroso

Provou da minha pegada

Vai querer o tempo todo, né mãe

Pega pega pega pega pega

Pega no pescoço com malícia, não se apega

Me usa com vontade

Que eu te arrepio toda

Eu quero no repeat essa sua boca louca

Então vem

Vem pra cá

Vê se não demora

Eu tô querendo te provar

Me pega na rua

Me pega no carro

Me pega de jeito

Se não eu te largo (2x)

EU VOU AÍ

Quero ver até onde vc vai chegar com essa marra

Quero ver até onde você vai chegar com essa marra

Tá com saudade do beijo do cheiro e da minha pegada

Sei que tu gosta

Tá na tua cara

Tu não me engana

Tu nem disfarça

Eu sei que tu gosta

Tá na tua cara

Se você não vem aqui

Eu vou aí

Pertinho da tua boca

Ficar quase sem roupa

Fazer você pedir

Eu vou aí

Testar teu sentimento

Fazer uns movimento

Sei que tu tá querendo

Eu vou aí (2x)

Duvido

Duvido

Duvido

Tu resistir (2x)

[HENRY]

Quero ver até onde você vai chegar com essa marra

Tá com saudade do cheiro do beijo e da minha pegada

Sei que tu gosta

Tá na tua cara

Tu não me engana

Tu não disfarça

Eu sei que tu gosta

Tá na tua cara

Se você não vem aqui

Eu vou aí

Pertinho da tua boca

Ficar quase sem roupa

Fazer você pedir

Eu vou aí

Testar teu sentimento

Fazer uns movimento

Sei que tu tá querendo

Eu vou aí (2x)

Duvido

Duvido

Duvido

Tu resistir (2x)