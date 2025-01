Juliette lança EP ‘Esquenta’

A cantora Juliette apresenta ao público a primeira parte de seu novo projeto musical: o EP “Esquenta”. Com duas músicas, o lançamento revela uma versão mais ousada, sensual e divertida da artista.

As músicas “Boyzinho” e “Quarto Proibido” já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O projeto tem como proposta descrever um ambiente de festa e mostrar as diversas etapas de uma noite animada – desde a dança, passando pelo flerte e animação de estar entre amigos.

“Eu mergulhei no meu passado para entregar um trabalho completo. Relembrei as festas divertidas que frequentei antes da fama, lugares que me proporcionaram inúmeras lembranças. É um resgate de uma Juliette que curtia sem hora para acabar e colecionou momentos, seja de caos completo até noites inesquecíveis. É um trabalho mais rua, mais moleca, mais divertida, sexy, sem perder meus elementos e referências. Quero colocar todo mundo para dançar, para ouvir, para curtir em todos os lugares”, afirma Juliette.

‘CAMP’

O conceito visual do EP, que tem direção criativa de Marcelo Jarosz, foi desenvolvido a partir de memórias que Juliette compartilhou ao longo de todo o processo para este trabalho. Referências da teledramaturgia brasileira, trilhas sonoras e personagens icônicos de novelas foram usados como referência na elaboração da produção.

Para apresentar o visual de “Esquenta”, Juliette mergulha em inspirações como: Rosa Palmeirão, personagem da novela “Porto dos Milagres”; e a belíssima Capitu do romance “Dom Casmurro”, escrito por Machado de Assis, que serviu como base para a série centrada na personagem, exibida em 2008.

“A partir dessas memórias, iniciei uma pesquisa visual que passa por diversos personagens de novelas brasileiras, passando também por aquelas capas de trilhas sonoras estreladas por atrizes e letterings elaborados. Tudo isso para alternar facetas da Juliette: às vezes mais mocinha, outras mais vilã. Queria trazer essa história toda para dentro dessa atmosfera camp, que eu adoro fazer”, afirmou Marcelo Jarosz.

MÚSICAS

A inaugural “Boyzinho” abre os trabalhos. O título é uma gíria, que costuma ser usada no Nordeste, para falar daquele rapaz, ou mulher na versão “boyzinha”, com quem a pessoa tem uma relação. As batidas envolventes da faixa revelam um pop romântico que bebeu do piseiro para chegar a um ritmo perfeito.

A letra, por sua vez, deixa claro que não se trata de uma pessoa qualquer e mostra que ambos já estão entregues ao romance. De forma leve e descontraída, Juliette faz referência ao relacionamento que vive com Kaique Cerveny, de quem é noiva.

“Amo o beijo que tu dá no meu corpo

Amo o cheiro que tu dá no pescoço

Amo te amar olhando no olho

Boyzinho, gostoso”, diz a faixa composta por Juliette.

A participação de MC GW em “Quarto Proibido” foi o match perfeito – sua voz sempre esteve presente nas músicas que Juliette costumava escutar nas festas que frequentava. A faixa é um registro das coisas que podem acontecer quando um casal está a sós ou consegue uma privacidade maior – seja em uma balada ou fora dela. Na música, a protagonista detalha os momentos que a fazem ficar com saudade.

“Tu me virando de lado

Colocando na parede

Tô ficando com saudade

De ficar com sede”.

Não importa se é o início de um flerte com o “boyzinho” de uma festa ou horas depois quando já está entregue ao romance, Juliette traz uma proposta para o seu público: se entregar ao momento presente. Com batidas suaves e um arranjo musical com a cara do verão, o EP “Esquenta” faz uma preparação do ouvinte para o álbum que está por vir.