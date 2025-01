Juliette revela saudade da sua essência no BBB e emociona fãs com desabafo

A artista Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil 21, recentemente compartilhou um momento de nostalgia em suas redes sociais. A cantora, de 35 anos, revelou que revisitou algumas cenas da famosa edição do reality show, o que a levou a um desabafo sobre sua trajetória desde então.

Em uma publicação na plataforma X (antigo Twitter), Juliette expressou seu anseio por voltar a ser a mesma pessoa extrovertida e alegre que encantou os telespectadores durante sua participação no programa. “Estava assistindo alguns vídeos do BBB e sinto falta daquela Juliette doida e tagarela. Acho que a responsabilidade acaba nos endurecendo. O fato é: quero aquela menina de volta… ela me faz feliz!”, escreveu.

O post rapidamente chamou a atenção de Gil do Vigor, outro famoso participante do programa e amigo de Juliette. Ele fez questão de confortá-la com uma mensagem encorajadora, lembrando-a de sua essência: “Você ainda é essa menina, Ju, que encantou o Brasil e fez todos se apaixonarem por você. Mesmo com tanto peso, você continua sendo aquela menina humilde e amorosa. Amo você!”, declarou Gil.

Em resposta ao carinho do amigo, Juliette não hesitou em expressar sua gratidão: “Ounnn que coisa linda. Também amo muito você, amigo”.

Natural de Campina Grande e residindo em João Pessoa na Paraíba quando ingressou no programa, Juliette fez história ao ser a única participante da categoria Pipoca a chegar à final. Ela conquistou o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão ao obter impressionantes 90,15% dos votos na decisão final, superando Fiuk e Camilla de Lucas, que ficaram com 4,62% e 5,23%, respectivamente.

A vitória no BBB 21 não apenas transformou a vida da artista como também consolidou seu lugar no coração dos fãs, que continuam apoiando sua carreira e acompanhando seus passos após o reality show.