Lauana Prado anuncia Juliette como participação especial no bloco “CarnaLau” em São Paulo 

Mostrando a sua versatilidade, nos últimos dias Lauana Prado surpreendeu os fãs com o anúncio de um novo projeto musical, o bloco “CarnaLau” que estreia em São Paulo no próximo dia 1º de março, com concentração às 11h no Obelisco do Parque Ibirapuera, com entrada gratuita do público. Além do line-up exclusivo para a folia, a anfitriã também receberá convidados especiais para agitar o trio. Lauana acaba de confirmar a primeira atração convidada, a cantora Juliette, que junto com seus cactos, como são chamados os seus fãs, chega ao “CarnaLau” para mostrar a força potente do pop e do sertanejo no carnaval, criando uma festa inesquecível.

Divulgação – Assessoria

Além da participação de Juliette, o “CarnaLau” apresentado por Lauana Prado terá um repertório exclusivo para as festividades, com canções de grande sucesso na carreira da anfitriã, canções dos álbuns RAIZ e músicas que agitam os blocos de carnaval.

Na estreia em São Paulo, o bloco “CarnaLau” conta com o patrocínio das marcas a Betnacional e Levis, famosa marca norte-americana de roupas que assinará os looks utilizados pela artista neste dia e durante todo o circuito de shows. Além do apoio de Engov After e Tinder.

O bloco é produzido pela LP Music Business, GoFun e a GTS, com apoio da Universal Music, algumas das maiores empresas de entretenimento e eventos do Brasil é parte do circuito “CarnaLau”, que terá shows em Salvador no Camarote Brahma, em BH no Carnaval dos Sonhos e em Conceição do Mato Dentro (MG), completando até o final das festividades algumas das principais cidades do circuito no Brasil.

Serviço – CarnaLau em São PauloData: 01 de março de 2025

Local: Parque do Ibirapuera, São Paulo

Horário: 11h – Concentração | 12h às 15h – Bloco “CarnaLau”

Entrada gratuita