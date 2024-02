Jovens da Fundação CASA no ABCD e Litoral participam da Copa CASA

A XIX Copa CASA de Futebol, o maior campeonato de futebol para adolescentes em internação no Brasil promovido pela Fundação CASA, reúne a partir de segunda-feira (26) cerca de cem adolescentes em internação em sete centros de atendimento do ABCD paulista e do Litoral na etapa regional da Divisão Regional Litoral (DRL).

No total, serão três dias de competição. Os jogos classificatórios da etapa regional começam na segunda, às 9h, na quadra de futebol society da Associação Desportiva Unipar Carbocloro (ADUC), em Cubatão. Na terça (27), às 9h, as partidas ocorrem na quadra do CASA São Bernardo II, em São Bernardo do Campo. A final regional será no dia 05 de março no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá, valendo o título da etapa e a vaga para a fase estadual da Copa.

As equipes participantes são compostas por jovens internados nos CASAs Santo André I, de Santo André; e Diadema, no ABCD paulista; e Mongaguá; Vila de São Vicente, de São Vicente; Praia Grande I, de Praia Grande; Peruíbe; e Guarujá, todos do litoral.

Os jogos de segunda, na abertura do regional da DRL, envolvem quatro dos representantes do Litoral – CASAs Vila de São Vicente, Praia Grande I, Peruíbe e Guarujá, enquanto as partidas classificatórias de terça-feira serão disputadas entre as equipes do ABCD e do CASA Mongaguá.

Todos os times terão confrontos diretos nas suas classificatórias, definidos em sorteio pela comissão de arbitragem: os vencedores de cada uma das primeiras partidas jogam entre si para definir os classificados para a final regional no dia 05 de março, no Estádio Municipal Pedro Benedetti. O campeão da etapa regional da DRL levará troféu para o centro socioeducativo.

A Divisão Regional Litoral é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA e responde pela supervisão do atendimento dos centros socioeducativos localizados em cidades do ABCD Paulista e do Litoral Sul de São Paulo.

Etapa regional da DRL na XIX Copa CASA de Futebol

Datas: 26 e 27 de fevereiro e 05 de março, sempre a partir das 9h

Locais:

26 de fevereiro

Quadra da Associação Desportiva Unipar Carbocloro (ADUC)

Endereço: Rua José Vicente, s/n, bairro Vila Elizabeth, Cubatão/SP

27 de fevereiro

Quadra do CASA São Bernardo II

Rua Domingos Potomati, 1040, bairro Batistini, São Bernardo do Campo/SP

05 de março

Estádio Municipal Pedro Benedetti

Endereço: Avenida Papa João XXIII, 528, Vila Noêmia, Mauá/SP