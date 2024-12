Jovens da Fundação CASA de Santo André se conectam com cultura negra por meio do teatro

Em celebração ao mês da Consciência Negra, jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Santo André II assistiram a uma apresentação teatral promovida pela N’Kinpa – Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. A peça trouxe reflexões sobre identidade, ancestralidade e resistência por meio de uma combinação de teatro, dança e música, valorizando as culturas afro-diaspóricas e periféricas. A ação aconteceu no último dia 19 de novembro.

“Esse tipo de ação transcende o entretenimento, trazendo uma mensagem poderosa sobre a história e o papel da cultura negra em nossa sociedade. É uma oportunidade única para nossos jovens se conectarem com suas origens e repensarem suas trajetórias”, destacou o diretor do CASA Santo André II, André Luiz Martins Barboza.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, “o teatro é uma ferramenta transformadora, capaz de provocar reflexão e gerar mudanças significativas. Promover eventos como este é um passo essencial para fortalecer a cidadania e construir um futuro mais inclusivo”.

A N’Kinpa, reconhecida por seu trabalho decolonial, reafirmou o propósito de transformar narrativas por meio da arte. “A cultura é uma forma de resistência e reconexão com nossas raízes, e ver esses jovens engajados e emocionados reafirma o impacto do nosso trabalho”, declarou Joice Jane Teixeira, uma das integrantes do núcleo.

Encerrada sob aplausos, a apresentação deixou uma mensagem de esperança e fortalecimento da identidade cultural para os jovens presentes. Integrando as ações educativas do núcleo, o evento reforçou o compromisso da Fundação CASA com a inclusão cultural e o respeito à diversidade.