Jovens da Fundação CASA de Santo André mergulham na história dos Racionais MC’s

Cinco adolescentes da Fundação CASA Santo André II visitaram o Museu das Favelas, em São Paulo, para conhecer a exposição Racionais MC’s: O Quinto Elemento. A mostra celebra os 35 anos de carreira do grupo de rap formado por Mano Brown, Edi Rock, KL Jay e Ice Blue, destacando sua trajetória e impacto social. A atividade ocorreu no dia 4 de fevereiro.

A exposição, dividida em eixos temáticos, apresenta objetos pessoais dos integrantes e uma experiência imersiva que evidencia o poder das palavras e a transformação social por meio da arte. Durante a visita, conduzida por um monitor do museu, os jovens participaram ativamente, fizeram perguntas e interagiram nas dinâmicas propostas.

Para o diretor do CASA Santo André II, André Luiz Martins Barboza, a atividade foi uma oportunidade única de ampliar horizontes: “O rap sempre esteve presente na realidade dos nossos adolescentes. Conhecer a história dos Racionais MC’s de forma tão próxima reforça a importância da cultura como ferramenta de reflexão e mudança”.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, destacou o impacto positivo da iniciativa: “Essas experiências culturais são fundamentais para a formação dos jovens, pois permitem que eles se reconheçam e se inspirem em trajetórias de superação e resistência”.

A exposição segue em cartaz até 31 de maio no Museu das Favelas, no Largo Páteo do Colégio, 148, Centro Histórico de São Paulo, com entrada gratuita.