Museu das Favelas participa da 13° edição do Encontro Paulista de Museus

O Museu das Favelas, equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pelo idg – Instituto de Desenvolvimento e Gestão, marcará presença no 13° Encontro Paulista de Museus 2025 (EPM 2025), um dos principais eventos do cenário museológico do Estado que acontecerá entre os dias 12 e 14 de fevereiro.

Com o tema “Construindo futuros”, o evento contará com uma programação diversificada e especialistas renomados. Além de fortalecer a importância dos museus como espaços de memória, educação e transformação social. É a oportunidade de debater a Política Estadual de Museus de São Paulo.

No dia 12 de fevereiro, o Museu das Favelas integrará o painel Preservação do Patrimônio Cultural e Museológico, a partir das 14h, com Vera Cardim (Museu das Favelas) e Eurípedes Júnior (Museu das Imagens do Inconsciente), e mediação de Mariana Boujadi (Museu do Folclore). A atividade discutirá os desafios e as boas práticas na gestão do patrimônio cultural e museológico, promovendo um diálogo essencial para o setor.

Já no dia 14 de fevereiro, das 15h às 18h, o Museu das Favelas, em parceria com o Museu Catavento, conduzirá um debate sobre Uso e Ocupação de Edifícios Históricos Adaptados para Fins Culturais. O encontro abordará experiências marcantes, como a trajetória do Museu Catavento e a recente instalação do Museu das Favelas em um espaço histórico. A programação contará ainda com uma visita técnica às exposições do Museu das Favelas.

A participação do Museu das Favelas no EPM 2025 reforça seu compromisso com a valorização do patrimônio cultural e sua contribuição para discussões essenciais no cenário museológico paulista. A participação do Museu das Favelas no EPM 2025 reforça seu compromisso com a valorização do patrimônio cultural e sua contribuição para discussões essenciais no cenário museológico paulista.

“Acreditamos que é na escuta e na valorização das pluralidades que construímos futuros possíveis e, participar do EPM 2025, reforça esse compromisso, pois cada vivência e experiência amplia nosso olhar sobre o patrimônio cultural. O Museu das Favelas é um espaço onde todas as pessoas são bem-vindas, reconhecidas e ouvidas, porque é a partir dessas trocas que criamos conexões reais e inspiramos novos caminhos para os futuros”, afirma Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas. Ricardo Piquet, presidente do IDG complementa: “Hoje estamos reapresentando e iluminando o nosso propósito: esperançar futuros possíveis. Uma construção coletiva de muitos, para muitos, mantendo a nossa essência, a nossa identidade e reforçando nossos valores. Este é o modelo de gestão para o idg, que envolve e compromete hoje… e certamente encantará a todos amanhã!”

O evento, de classificação livre, promete ser uma oportunidade enriquecedora para profissionais, pesquisadores e o público interessado na preservação da memória e identidade cultural.

Serviço

13° Encontro Paulista de Museus

Data: 12 a 14 de fevereiro

Local: R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo

Debate sobre Uso e Ocupação de Edifícios Históricos Adaptados para Fins Culturais

Data: 14 de fevereiro

Local: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo

É necessário a retirada de ingresso no site: Link