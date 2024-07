Jovens da Fundação CASA de Santo André e São Bernardo visitam Instituto Neymar Jr.

Cerca de 20 adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I e Santo André II tiveram uma experiência enriquecedora ao visitarem o Instituto Neymar Jr. na última segunda-feira (22/07). O passeio incluiu um amistoso de futebol entre os jovens e servidores dos dois centros socioeducativos.

A recepção foi organizada pela coordenadora do Instituto Neymar Jr., Lidiane Oliveira, que também ofereceu um almoço coletivo aos participantes. Após a refeição, os adolescentes participaram de uma visita guiada pelas instalações do projeto social, localizado no Jardim Glória, em Praia Grande.

Jovens e servidores da Fundação CASA reunidos para partida de futebol/Divulgação

Pedro Alves (nome fictício), um dos adolescentes participantes, expressou sua empolgação com a visita. “Foi incrível ver de perto o trabalho que o Instituto realiza. A visita me fez perceber a importância de aproveitar as oportunidades que temos”.

“A atividade é fundamental para nossos jovens, pois além de promover a integração, permite que conheçam e se inspirem com o trabalho do Instituto. É uma maneira de ampliar seus horizontes e fortalecer o espírito de comunidade,” afirmou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.