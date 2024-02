José de Filippi Júnior é eleito novo presidente do Consórcio ABC

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, foi eleito nesta terça-feira (20/2) presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, sucedendo no cargo o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira.

A posse ocorreu em Assembleia Geral do colegiado. A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Pumagalli, foi escolhida para ser a vice-presidente da entidade regional.

Filippi assume o comando do órgão intermunicipal pela segunda vez, após já ter ocupado o cargo em 2003. O prefeito agradeceu a confiança e apoio dos colegas para o exercício de mais um mandato.

“Tenho muita alegria e muita honra de dar continuidade ao trabalho de vários prefeitos que presidiram o Consórcio nos últimos anos. Vamos dar sequência à pauta de ações de governança regional e metropolitana, pois somando forças temos condições de avançar muito mais para superar desafios comuns”, afirmou.

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, fez um balanço do seu mandato à frente da entidade no último ano. Entre as ações, destacou o trabalho realizado em articulação com os governos estadual e federal em benefício da região.

A Consórcio ABC conseguiu R$ 5,6 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), destinados à elaboração de um novo Plano Regional de Macro e Microdrenagem e à implementação do Plano de Sinalização de Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais.

A entidade também protocolou 17 projetos no Novo Programa de Aceleração de Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal, totalizando pleito de R$ 217,2 milhões para os municípios consorciados.

“Despeço-me da presidência do Consórcio Intermunicipal Grande ABC com a sensação de dever cumprido. Trabalhamos para unir os municípios, melhorando a qualidade de vida na região”, afirmou Marcelo Oliveira.

Durante a reunião, a assembleia geral aprovou o reajuste do repasse dos municípios para a entidade regional para o exercício deste ano, passando de 0,25% da receita ordinária líquida de cada município para 0,20%, mantendo a eficiência do órgão e reforçando a economicidade.