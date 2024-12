José de Filippi entrega reforma da Emeb Dr. José Martins da Silva

Em meio uma grande festa, o prefeito José de Filippi Junior entregou, na tarde desta terça-feira, 10 de dezembro, a reforma e revitalização da Emeb Dr. José Martins da Silva, no bairro Eldorado. Uma multidão, formada por estudantes, seus pais e toda a comunidade escolar esteve presente à cerimônia, que teve a presença de vereadores e outras autoridades.

Para celebrar a entrega da reforma, houve apresentações musicais e artísticas de crianças que fazem parte de diversos programas da Secretaria de Educação e de ginástica artística, inclusive da equipe que vai representar Diadema nos Jogos Abertos do Interior.

A reforma da José Martins foi ampla: construção e ampliação de nova área administrativa, obras de acessibilidade, instalação de elevador, pintura externa e das salas de aula, melhorias nos sistemas elétricos e de gás, no sistema de combate a incêndio, construção de nova caixa d’água; construção, ampliação e reforma da cozinha e refeitório, construção de novos banheiros, adequação da entrada da escola e do estacionamento para professores e embelezamento geral.

A finalização de uma das etapas da reforma estava sendo muito aguardada pelos estudantes, a construção de uma nova quadra poliesportiva com cobertura e a

instalação de parquinho.

Arthur Victor, 9 anos, que estuda no terceiro ano F da unidade escolar, era um dos mais animados com os novos espaços. “Quero jogar aqui com meus amigos e fazer um monte de gols. Gostei muito da quadra e do parquinho, que ficou bem ‘da hora’.”

A mãe de Arthur, Pamela Regina, antiga estudante da unidade, não acreditava no que via. “Não parece que a gente está no José Martins. Parece uma escola particular. Eu achei que ficou muito bom, a quadra agora está mais segura para as crianças, não tem o risco de pessoas entrarem. O parquinho, a escada, a rampa, tudo ficou muito diferente e melhor”, esclarece.

Angela Oliveira, professora de Artes na unidade já há 15 anos, compartilha do otimismo da mãe com a reforma. “A José Martins estava precisando de uma reforma, de uma pintura, uma melhoria para os nossos alunos. E isso aconteceu. Estou muito feliz sabendo que isso é para eles e para a comunidade. E o ano que vem começar com uma escola muito melhor”, afirma.

Para a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, o investimento e a prioridade dada pelo prefeito José de Filippi à educação não são novidade. “Toda vez que ele assume a prefeitura a educação de Diadema melhora. Hoje, a José Martins é uma nova escola, totalmente acessível, conta com mobiliário novo, material de qualidade. Tudo foi feito para que a comunidade tenha uma espaço que ofereça ótimas condições para o aprendizado.”

José de Filippi saudou o encontro de gerações de estudantes presentes ao evento para celebrar mais uma conquista da comunidade. “Tem avós que estudaram na José Martins da Silva aqui presentes trazendo seus netinhos e netinhas. Para todos eles, eu fico muito feliz da gente estar entregando praticamente uma escola nova. Essa quadra, inclusive, é um símbolo de como eu encontrei as escolas da rede. Ela não tinha manutenção nem cobertura. Agora, vai continuar sendo o ponto de encontro de gerações.”

Depois da cerimônia, o prefeito fez questão de pedir palmas para os trabalhadores e trabalhadoras que executaram a reforma, cujo investimento total foi de cerca de R$ 9 milhões.