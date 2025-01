Jorge Jesus avalia situação de Neymar no Al-Hilal

O técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus, manifestou sua incerteza sobre a inclusão de Neymar na lista de jogadores para o Campeonato Saudita. Em recentes declarações, ele mencionou que está aguardando uma resposta do atacante sobre a possibilidade de se concentrar apenas nas competições da Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, uma decisão que parece ser a mais adequada diante do histórico recente de lesões do jogador.

“Se ele não participar da liga, contarei com ele para as outras duas competições”, afirmou Jesus em entrevista ao site GE. Ele destacou que Neymar ainda possui muito a contribuir na Champions da Ásia, apesar de reconhecer que o cenário ideal seria o atleta em plenas condições físicas, competindo regularmente.

Neymar tem enfrentado desafios significativos desde sua cirurgia no joelho, que o afastou dos gramados por um ano e quatro dias. Após seu retorno em outubro do ano passado, o jogador sofreu nova lesão, desta vez na coxa, que novamente o retirou das atividades. Seu vínculo com o Al-Hilal é válido até junho de 2025, e a janela para sua inscrição no Campeonato Árabe se encerra em 31 de janeiro.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira, Jorge Jesus enfatizou a dificuldade que Neymar enfrenta para acompanhar o ritmo da equipe. “Um jogador que está há 15 meses afastado devido a lesões, seja na Arábia Saudita ou em qualquer outro lugar do mundo, encontra dificuldades para se recuperar em condições competitivas. Se ele não tem jogado frequentemente, essa recuperação se torna ainda mais complexa”, explicou o treinador.

O regulamento do Campeonato Saudita estabelece que cada equipe pode inscrever até dez jogadores estrangeiros, dos quais dois devem ter nascido a partir de 2003. No entanto, apenas oito estrangeiros podem ser utilizados durante as partidas. Além de Neymar, o Al-Hilal conta com outros nomes destacados como Bono (Marrocos), Koulibaly (Senegal), Malcom, Marcos Leonardo e Renan Lodi (Brasil), João Cancelo e Rúben Neves (Portugal), além de Mitrovic e Milinkovic-Savic (Sérvia).

Jorge Jesus ressaltou que não houve problemas pessoais entre ele e Neymar e lamentou as constantes lesões do jogador: “Infelizmente, não tive a sorte de trabalhar com um dos melhores jogadores do mundo como gostaria. O Neymar esteve comigo apenas por um mês antes de se machucar e desde então tem lutado para se recuperar. Ele é um excelente colega de equipe, muito respeitado dentro do grupo”.