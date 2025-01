Jorge Helder apresenta homenagem a Chico Buarque em São Paulo 

Lançado em 2024, o álbum Samba & Amor de Jorge Helder chega aos palcos paulistanos em apresentação única no dia 1º de fevereiro, sábado, às 20h, no teatro do Sesc 24 de Maio. O álbum editado pelo Selo Sesc apresenta um repertório de 8 ilustres canções representativas da variedade e maestria da obra de Chico.

Em um universo onde as notas musicais contam histórias, Jorge Helder, assume um trabalho que reverencia a obra de Chico Buarque. Conhecido por sua versatilidade e sensibilidade musical, Helder tece arranjos que dialogam com as composições de Buarque, criando um espetáculo onde a melodia e a palavra dançam em harmonia. O álbum digital está disponível nas principais plataformas de áudio e no Sesc Digital.

No disco, Jorge Helder não apenas celebra seu parceiro de estrada, mas também a gentileza, parceria e amizade. Samba e Amor é fruto de um coletivo, com luxuosas participações de Vanessa Moreno, Filó Machado, Chico Pinheiro, Helio Alves, Vitor Cabral, Rafael Mota e Iury Batista. Helder, com seu toque, destaca repertório que reflete tanto a poesia quanto a melodia buarqueana, onde os músicos exploram a liberdade criativa, em arranjos que permitem improvisações inspiradas na música instrumental brasileira. Helder garante que cada instrumento, de solos de guitarra a cadências de piano, contribua para uma experiência de sentidos, onde a voz se entrelaça com os instrumentos.

Sobre a escolha de repertório, disse o arranjador:

“…trocamos ideias pelo menos umas cinco vezes em que ele me fazia algumas perguntas e eu tentava achar as respostas e acabava encontrando o caminho para conduzir esse trabalho. Não que ele tenha dito o nome das músicas, mas a forma como ele via cada uma que escolhi.”

FICHA TÉCNICA

Samba & Amor: Jorge Helder toca Chico Buarque

Vanessa Moreno e Filó Machado – vozes

Jorge Helder – baixo

Chico Pinheiro – guitarra

Helio Alves – piano e teclado

Vitor Cabral – bateria

Rafael Mota – percussão

Adonias Junior – técnico de som

Robson Bessa – técnico de luz

Marco de Almeida (MdA International) – produção geral

SOBRE O SELO SESC

Desde 2004 o Selo Sesc traz a público obras que revelam a diversidade e a amplitude da produção artística brasileira, tanto em obras contemporâneas quanto naquelas que repercutem a memória cultural, estabelecendo diálogos entre a inovação e o histórico. Em catálogo, constam álbuns em formatos físico e digital que vão de registros folclóricos às realizações atuais da música de concerto, passando pelas vertentes da música popular e projetos especiais. Entre as obras audiovisuais em DVD, destacam-se a convergência de linguagens e a abordagem de diferentes aspectos da música, da literatura, da dança e das artes visuais. Os títulos estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, Sesc Digital e Lojas Sesc.